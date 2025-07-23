Hrvatska poslala kanader u pomoć Albaniji

Ministar obrane Republike Hrvatske Ivan Anušić, na temelju odluke Vlade, donio je naredbu o slanju protupožarnog aviona Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u Albaniju koja se ovih dana suočava s razornim požarima, saopćili su u srijedu iz hrvatskog Ministarstva obrane.

Protupožarni avion Canadair CL-415 s jednom posadom, poletio je u srijedu oko 12 sati iz kasarne "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku. Ukupno je angažovano troje pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, pilot, kopilot i zrakoplovni tehničar, prenosi Hina.

Hrvatska posada ima dugogodišnje iskustvo u sličnim međunarodnim misijama, ističe MORH.

- Njihova stručnost i uvježbanost potvrđeni su u brojnim operacijama izvan granica Hrvatske, a i u ovoj situaciji nastoje pružiti maksimalnu podršku albanskim vlastima i stanovništvu u zaštiti života, imovine i prirode. Ovom akcijom Hrvatska vojska pokazuje svoju spremnost i učinkovitost u pružanju pomoći u zahtjevnim humanitarnim situacijama- navodi se u saopćenju.