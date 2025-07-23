Video / Ispovijest fatalne Mirnese iz Njemačke za "Avaz": Ne kajem se, neću reći gdje je novac, svjedočit ću protiv Roberta

Mirnesa Škrijelj (42), rodom iz Busovače, poznata po pljački 1,25 miliona eura u Njemačkoj, na slobodi je. Već mjesecima je prava medijska zvijezda. Svi žele znati kako je prošao pljačkaški poduhvat, te kako se ona osjećala i zašto se predala policiji. Uhapšena u Grčkoj 2023. godine po međunarodnoj potjernici, Mirnesa u ispovijesti za „Avaz“ sada kaže se ne kaje, te da joj ne pada na pamet otkriti gdje je novac!

- Ne kajem se, zašto bih se kajala. Nisam nikoga ubila, niti nanijela zlo. Prema tome, nema razloga za kajanje. Nije bilo previše vremena za razmišljanje. Radila sam u toj firmi i jednostavno čovjek čitav život radi, zarađuje, uvijek nešto fali. U momentu se sve desilo, ja sam uzela novac, izašla. Tek kada sam sjela u auto i krenula, shvatila sam, zapravo, šta sam uradila. Nije u tom trenutku bilo nekog razmišljanja – priča nam Škrijelj.

Kako kaže, nije željela život u bjekstvu, te se zbog toga predala policiji u Štutgartu, ali sve to uz konsultaciju s advokatom. Otkriva nam da će svjedočiti protiv izvjesnog Roberta koji joj je bio partner u pljački.

