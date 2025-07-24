Erol Mask u Sarajevu: BiH bi mogla postati dom svjetskog naučnog instituta

Erol Mask (Errol Musk), otac svjetski poznatog milijardera i inovatora Ilona Maska (Elon Musk), boravio je 23. jula u Sarajevu, gdje je u prostorijama Privredne komore Federacije BiH održan radni sastanak s potpredsjednikom Komore Mirsadom Jašarspahićem. Tema razgovora bila je ambiciozna ideja osnivanja multidisciplinarnog istraživačkog instituta u Bosni i Hercegovini.

Erol Mask, 79-godišnji biznismen iz Južnoafričke Republike, predstavio je zamisao o formiranju internacionalnog instituta koji bi okupljao naučnike, inžinjere i istraživače iz različitih oblasti. Naglasio je kako bi institut bio smješten na "neutralnoj lokaciji", u geopolitičkom smislu, a Bosna i Hercegovina upravo nudi takvu poziciju.

- Zemlja koja bi bila baza ovakvoj naučnoistraživačkoj strukturi mogla bi privući eksperte i institute iz cijelog svijeta - kazao je Mask, dodajući da je već primio "desetke prijava" iz raznih zemalja s prijedlozima za lokaciju budućeg instituta.