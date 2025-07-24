Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OTAC MULTIMILIJARDERA

Erol Mask u Sarajevu: BiH bi mogla postati dom svjetskog naučnog instituta

U Privrednoj komori FBiH govorio o ideji osnivanja multidisciplinarnog centra za istraživanje

Jašarspahić i Mask. Privredna komora FBiH

M. Až.

24.7.2025

Erol Mask (Errol Musk), otac svjetski poznatog milijardera i inovatora Ilona Maska (Elon Musk), boravio je 23. jula u Sarajevu, gdje je u prostorijama Privredne komore Federacije BiH održan radni sastanak s potpredsjednikom Komore Mirsadom Jašarspahićem. Tema razgovora bila je ambiciozna ideja osnivanja multidisciplinarnog istraživačkog instituta u Bosni i Hercegovini.

Erol Mask, 79-godišnji biznismen iz Južnoafričke Republike, predstavio je zamisao o formiranju internacionalnog instituta koji bi okupljao naučnike, inžinjere i istraživače iz različitih oblasti. Naglasio je kako bi institut bio smješten na "neutralnoj lokaciji", u geopolitičkom smislu, a Bosna i Hercegovina upravo nudi takvu poziciju.

- Zemlja koja bi bila baza ovakvoj naučnoistraživačkoj strukturi mogla bi privući eksperte i institute iz cijelog svijeta - kazao je Mask, dodajući da je već primio "desetke prijava" iz raznih zemalja s prijedlozima za lokaciju budućeg instituta.

Radni sastanak u Sarajevu. Privredna komora BiH

Jašarspahić je zahvalio Masku na posjeti, istaknuvši da je Privredna komora FBiH prepoznata kao otvorena i proaktivna institucija koja već ima snažne veze s akademskom zajednicom. Tokom sastanka prezentirani su potencijali domaće privrede, s posebnim naglaskom na visoko obrazovanu i tehnološki pismenu radnu snagu.

Poseban akcenat stavljen je na Inženjersku komoru FBiH, koja djeluje unutar Privredne komore, i koja bi, kako je naglašeno, mogla igrati ključnu ulogu u selekciji stručnjaka za budući institut.

Erol Mask nije krio oduševljenje onim što je zatekao u Bosni i Hercegovini – od ponašanja ljudi, njihove stručnosti, do dostignuća pojedinih firmi koje su već uključene u globalne lance snabdijevanja. „Došao sam na destinaciju koja izgleda idilično“, rekao je na kraju susreta.

Nakon sastanka, Mask i njegovi saradnici napustili su BiH sa, kako je istaknuto, "novom pozitivnom slikom zemlje velikih ljudskih potencijala".

# PRIVREDNA KOMORA FBIH
# MIRSAD JAŠARSPAHIĆ
# ERROL MUSK
PRIKAŽI KOMENTARE (11)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.