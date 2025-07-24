Užas kod Nikšića: Otac ubio dvogodišnju kćerku pa izvršio samoubistvo

U mjestu Golija kod Nikšića, sinoć je došlo do porodične tragedije – otac Ž.D. (34) je ubio dvogodišnju kćerku a nakon toga izvršio samoubistvo, saopšteno je CdM-u nezvanično iz policije.

Naime, sinoć oko 40 minuta poslije ponoći, Ž.D. (34) je došao kod nevjenčane supruge, posvađao se sa njom i fizički nasrnuo na nju, a nakon toga sa dvogodišnjom kćerkom udaljio u nepoznatom pravcu.

- Nakon ove prijave policija je odmah preduzela mjere i radnje na pronalasku Ž.D., navode iz policije.

Nakon toga, otac Ž.D. je prijavio policiji da se dogodila porodična tragedija, odnosno da je u mjestu Golija, oko 50 kilometara od Nikšića, pronašao tijela svog sina i unuke i da je najvjerovatnije riječ o ubistvu i samoubistvu.

Na lice mjesta odmah su upućeni policijski službenici i ekipa Hitne medicinske pomoći, koja je konstatovala smrt oba lica.

- Uviđaj na licu mjesta je u toku i njime rukovodi državni tužilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici. Do sada preduzete policijsko – tužilačke mjere i radnje upućuju na sumnju da je Ž.D. izvršio ubistvo maloljetnog djeteta, nakon čega je izvršio samoubistvo, upotrebom vatrenog oružja- dodaju iz policije.

Policija, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, nastavlja sa preduzimanjem svih mjera i radnji radi potpunog rasvjetljavanja okolnosti ovog tragičnog događaja.