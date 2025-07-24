BEZ OZLIJEĐENIH

Kamion pao u more dok je spuštao brodicu u Splitu

Nesreća je iznenadila i iskusne djelatnike na terenu, no na sreću, nitko nije ozlijeđen, piše Danas.hr

Na mjestu događaja uočena je manja količina onečišćenja mora. RTL

E. A.

24.7.2025

U srijedu ujutro oko 8 sati na splitskoj Matejuški dogodila se nesvakidašnja nesreća. Tokom spuštanja brodice u more, kamion–dizalica s vozilom i teretom sletio je u more, potvrdila je Lučka kapetanija. Nesreća je iznenadila i iskusne djelatnike na terenu, no na sreću, niko nije ozlijeđen, piše Danas.hr.

- Odmah po dojavi uputili smo se na mjesto događaja i utvrdili da je dizalica zaista u moru, a pokraj nje se nalazilo plovilo koje je, očigledno, dizalica spuštala u more - rekao je nautičar Vedran Smajlović iz Lučke kapetanije.

Brza reakcija 

Policija je potvrdila da nema ozlijeđenih osoba, a šteta je ograničena na kamion i brodicu. Na mjestu događaja uočena je manja količina onečišćenja mora, ali prema izjavama nadležnih, ono je brzo stavljeno pod kontrolu.

- Koncesionar je bio prisutan, te smo mu naložili da pozove ovlaštenu tvrtku za čišćenje mora, kako bi postavili brane i spriječili daljnje širenje onečišćenja prema gradskoj luci -  pojasnio je Smajlović. Dodao je i da je većina onečišćenja odmah sanirana.

- Najvažnije je da nije bilo ljudskih žrtava. Ostalo će se sanirati. Već je 95 posto sanirano – ostalo je još nešto sitnih mrlja, ali s obzirom na to da je prošlo nekoliko sati, more je vjerojatno već čisto - rekao je.

Očevid u toku

Kamion je izvučen iz mora uz pomoć druge dizalice. Ministarstvo unutarnjih poslova provodi očevid kako bi se utvrdilo zbog čega je došlo do nesreće. 

- Naš dio posla je završen. Najbitnije je da nije došlo do većeg onečišćenja mora te da nije bilo ljudskih žrtava - rekao je Smajlović.

# SPLIT
# NESREĆA
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.