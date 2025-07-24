Stravičan slučaj: Pucao kćerkici iz puške u grudi, pa legao pored nje i ubio se

Ž.D. (34) iz Nikšića, "kako se sumnja, sinoć je monstruozno ubio svoju kćerkicu (2) kada joj je pucao u grudi iz puške, a potom izvršio samoubistvo nasred dvorišta porodičnog imanja u crnogorskom mjestu Golija".

Nasred dvorišta

- Da se tijela u lokvi krvi nalaze nasred dvorišta crnogorskoj policiji prijavio je otac Ž.D., odnosno djed djevojčice - piše Kurir. Prijava je "uslijedila 23. jula, pola sata iza ponoći kada je prethodno uslijedila žestoka svađa među partnerima".

Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je Živko D. "uslijed svađe uzeo kćerku iz naručja nevjenčane supruge i pobjegao".

Žitelji Nikšića su za Kurir opisali "kako je došlo do nezapamćenog zločina u njihovom kraju".

- Čuli smo da su se Ž.D. i njegova nevjenčana supruga, koja je, inače, dosta mlađa od njega, posvađali. Navodno, oni su imali probleme i nesrećna djevojka je sa djetetom otišla kod svojih roditelja. Mislim da nisu mogli da nađu zajednički jezik i da su svađe bile veoma učestale - navodi mještanin.

Udario ženu

- Kobne večeri Ž.D. je došao u tazbinu, navodno kako bi vidio kćerkicu i oko toga je nastala svađa. Došlo je i do guranja i fizičkog nasrtanja na nejaku ženu, a u jednom trenutku zgrabio joj je dijete iz naručja i otišao. Kukala je i molila da joj vrati dijete, ali bezuspješno - kaže taj mještanin.

Uslijedila je "prijava policiji za otmicu djeteta, a ubrzo još jedna".

- Navodno, u dvorištu porodičnog imanja Ž.D. njegov otac zatekao je krvava tijela – sina i unuke. Izbezumljen, van sebe i u šoku uspio je da se pribere i pozove policiju i Hitnu pomoć koja je nažalost, samo mogla da konstatuje smrt - navode komšije ove porodice.