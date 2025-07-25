Roditelji u Rumuniji poginuli dok su spašavali bebu iz vode: Otac je držao dok je nije preuzeo spasilac

Rumuniju je potresla tragedija kada su se roditelji devetomjesečne djevojčice utopili u Dunavu nakon što su nju prethodno spasili.

Kako piše Antena Observator, sve se desilo prije dva dana tokom porodičnog izleta na jednoj od neuređenih plaža.

Majka (20) je ušla u rijeku u okrugu Gostinu sa bebom u naručju. Naišla je na udubljenje u koritu nakon čega ih je povukla jaka struja.

Otac (26) je to gledao sa obale i odmah skočio u vodu. Uspio je zadržati bebu na površini dok je nije preuzeo drugi spasilac, a onda je i njega povukla struja.

Tijelo majke je pronađeno dan nakon tragedije, a uskoro i tijelo oca.

Kako prenose mediji, radilo se o neuređenoj plaži gdje su boravili turisti koji nisu bili svjesni opasnosti kojima se izlažu.

Dunav ima varijacije u vodostajima zbog kojih kupanje može biti posebno opasno te osoba i u dubini od metar može iznenada biti povučena zbog jakih struja.