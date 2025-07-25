Amerikanac uhapšen u Rovinju zbog potajnog snimanja djece

Istarska policija uhapsila je američkog državljanina koji je u turističkom kampu potajno snimao nagu djecu, a sumnjiči ga za kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju, izvijestila je u petak policija.

U srijedu, oko 19 sati, u turističkom objektu u Rovinju djelatnici zaštitarske službe zatekli su 32-godišnjeg državljanina Sjedinjenih Američkih Država kako u blizini ugostiteljskog objekta snima nagu djecu mini kamerom koja se nalazila unutar sunčanih naočala, prenosi Hina.

O sumnjivom ponašanju muškarca odmah je obaviještena policija te su policajci pretražili prostorije i tehničku opremu koje osumnjičeni koristi, kao i sadržaj koji je snimio te su pronašli inkriminirajući materijali.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, u četvrtak u večernjim satima, osumnjičeni je, uz kaznenu prijavu, predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

- Takva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja - naveli su iz policije koja je ponovno apelirala na roditelje da čuvaju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži.