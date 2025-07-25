Nova optužnica u slučaju Agrokor: Šteta procijenjena na 178 miliona eura

Županijsko državno tužilaštvo u Zagrebu podiglo je novu optužnicu protiv Ivice Todorića i još pet osoba u slučaju Agrokor, koji je ranije već dva puta dopunjavan. Ključno i najskuplje finansijsko vještačenje u ovom predmetu proglašeno je nezakonitim, pa je urađeno novo.

Prema novoj optužnici, u kojoj se sada umjesto 15 nalazi šest optuženih, ukupna šteta za kompaniju Agrokor iznosi gotovo 178 miliona eura. Hrvatsko tužilaštvo nije objavilo imena optuženih, niti oštećenih firmi.

U ranijim optužnicama, koje su govorile o šteti većoj od 1,2 milijarde kuna, osim Todorića bili su obuhvaćeni i njegovi sinovi Ante i Ivan Todorić, bivši zet Hrvoje Balent, te Tomislav Lučić, Damir Kuštrak, Piroška Canjuga, Ivan Crnjac, Mislav Galić, Alojzije Pandžić, Olivio Discordia, Sanja Hrstić i Marijan Alagušić, navodi Hina.

Dopuna optužnice

Početkom ove godine, Županijski sud u Zagrebu dao je tužilaštvu dodatni rok od 12 mjeseci za podizanje nove optužnice u predmetu poznatom kao "veliki Agrokor".

Godinu ranije sud je zatražio dopunu optužnice, a Državno tužilaštvo (DORH) je bilo primorano angažovati novog vještaka za finansijsku analizu poslovanja Agrokora.

Prvo vještačenje utvrdilo je da je Agrokor tokom uprave Ivice Todorića oštećen za više od milijardu kuna, no to je vještačenje urađeno uz pomoć stručnjaka iz poljske podružnice kompanije KPMG, za koje je utvrđeno da su bili u sukobu interesa.

Novo vještačenje

Odbrana Ivice Todorića od početka je tvrdila da takav nalaz nije validan dokaz, jer je KPMG istovremeno radio i za DORH i za izvanrednu upravu Agrokora. To vještačenje je koštalo 1,3 miliona eura i trajalo više od godinu dana – što ga čini najskupljim u historiji hrvatskog pravosuđa.

Tužilaštvo je u julu prošle godine saopćilo da je pronađen novi tim stručnjaka, predvođen austrijskim sudskim vještakom za računovodstvo Karlom Hengstbergerom, koji je pristao uraditi novo vještačenje za 650.000 eura bez PDV-a.

Prethodne optužnice teretile su Todorića i 14 suoptuženih da su od 2006. do 2017. godine oštetili Agrokor za 1,2 milijarde kuna. Todorić, koji odbacuje sve optužbe i tvrdi da mu je kompanija oduzeta, navodno je lično stekao 923,6 miliona kuna, dok je preostalih 320 miliona završilo u holandskom Agrokor Investmentu BV.