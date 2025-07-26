Macut: Srbija neće uvesti sankcije Rusiji, jamčimo opstanak RS

Premijer Srbije Đuro Macut poručio je da Srbija, dok je on na čelu Vlade, neće uvesti sankcije Ruskoj Federaciji.

Obraćajući se javnosti povodom predstavljanja rezultata prvih 100 dana rada svoje Vlade, Macut je naglasio da se vanjska politika Srbije vodi u skladu s državnim interesima, prenosi Anadolu.

- Kada je riječ o vanjskoj politici, želim još jednom naglasiti da, dok sam ja predsjednik Vlade, nećemo uvesti sankcije Ruskoj Federaciji - rekao je Macut.

Očuvanje ustavnog poretka

Govoreći o radu svoje Vlade, premijer je istakao da je osnovni cilj kabineta bio i ostao očuvanje narodnog jedinstva i ustavnog poretka. Dodao je da svoju ulogu vidi prije svega kao "ulogu pomiritelja u stanju ostrašćenosti".

- Program ove Vlade bio je i ostao zaštita narodnog jedinstva i ustavnog poretka, po svaku cijenu. Moja ruka biće ispružena svima koji iskreno žele dobro ovoj zemlji - izjavio je Macut, prenio je RTS.

Ekonomija i infrastruktura

Kada je riječ o ekonomskim pitanjima, premijer je istakao da će minimalna plata od 1. oktobra biti vanredno povećana za 9,4 posto, čime će iznositi 58.630 dinara (oko 500 eura).

Takođe je naveo da je u prvih 15 dana nakon otvaranja dionice autoputa Preljina–Požega tom trasom prošlo više od 200.000 vozila. Izgradnja te dionice duge 19,5 kilometara ocijenjena je kao jedan od najvažnijih rezultata Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Kosovo i Republika Srpska

Macut je izjavio da je Srbija "na velikim iskušenjima" te istakao da će "samo jaka, složna, umnožena i duhovno snažna Srbija braniti svaki pedalj svog Kosova i Metohije" i biti u mogućnosti da zaštiti svoj narod gdje god on živio.

- Naša domovina je na velikim iskušenjima i mi, kao njena djeca, moramo je braniti. Samo jaka Srbija može zaštititi svoj narod, gdje god on živio. Samo je Srbija garant Republike Srpske i njenog opstanka. To nam istorija jasno pokazuje. Sve drugo je laž i obmana naroda - rekao je Macut.

- Potrebne su nam snaga i odlučnost. Potrebni su nam sloga i predanost - dodao je srbijanski premijer.

Đuro Macut je na funkciji predsjednika Vlade Srbije naslijedio Miloša Vučevića, koji je podnio ostavku. Kabinet Vlade Srbije čini ukupno 30 ministarstava.