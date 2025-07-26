Vlada Hrvatske nakon najave Francuske o priznanju Palestine: "Dvije države su jedino rješenje"

Jedino održivo rješenje izraelsko-palestinskog sukoba jeste uspostava dvije države, saopćila je Vlada Hrvatske u petak, nakon što je Francuska najavila priznanje Palestine.

Predsjednik Francuske Emanuel Makron izjavio je u četvrtak da Pariz planira priznati palestinsku državu na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u septembru.

Hrvatska vlada u svom saopćenju nije precizirala da li će slijediti taj primjer, iako su Palestinu prošle godine već priznale Španija, Irska, Norveška i Slovenija, a Malta je najavila da će to učiniti tokom ove godine, prenosi Hina.

"Jedino održivo rješenje"

Vlada Hrvatske navodi da pažljivo prati sve međunarodne inicijative, uključujući i Makronovu najavu, te slične poteze drugih evropskih država. Istaknuto je kako je potreba za rješenjem izraelsko-palestinskog sukoba postala "sve hitnija i sveprisutnija tema međunarodnih odnosa".

- Vjerujemo da je jedino održivo rješenje izraelsko-palestinskog sukoba ono koje uključuje uspostavu dvije države, Izraela i Palestine, koje bi postojale jedna uz drugu, u miru, sigurnosti i međusobnom priznanju - saopćili su iz Banskih dvora.

- To rješenje mora proizaći kroz dijalog, pregovore i uz snažnu podršku međunarodne zajednice - dodaje se u saopćenju, uz poruku da je priznanje Palestine "važno političko pitanje" o kojem bi Evropska unija trebala donijeti usklađenu odluku.

Predsjednikov stav

Vlada Hrvatske ističe da dosljedno podržava postizanje pravednog i trajnog mira na Bliskom istoku, te navodi da je "nedopustivo stradanje civilnog stanovništva u Pojasu Gaze". Posebno se naglašava važnost osiguranja dostave humanitarne pomoći ugroženim civilima, naročito ženama i djeci.

Ovaj stav u skladu je s ranijim izjavama hrvatskih zvaničnika. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je u junu prošle godine da je Hrvatska "apsolutno za priznanje", ali samo onda kada se ono može implementirati.

Dodao je da dvodržavno rješenje mora biti rezultat pregovora između dviju strana te da, prije priznanja, treba jasno definirati granice i "atribute koji čine jednu državu – vlast, simbole, zastavu, valutu".

Suprotno tome, predsjednik Hrvatske Zoran Milanović pozvao je da se Palestina prizna odmah, ocijenivši to "moralnom odlukom".