Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SKANDALOZNO

Ludilo na hrvatskoj obali, šire se snimke razuzdanih spolnih odnosa: "Neka ih opale, neka zapamte!"

Na hrvatskoj obali, u dubrovačkoj gradskoj luci, snimljeni su prizori dvojice turista potpuno golih i u seksualnom činu na javnom mjestu

Skandalozan snimak iz Dubrovnika. Screenshot/RTL

M. Až.

26.7.2025

Na hrvatskoj obali, u dubrovačkoj gradskoj luci, snimljeni su prizori dvojice turista potpuno golih i u seksualnom činu na javnom mjestu. Ovi snimci šokirali su Dubrovčane i druge prisutne goste. Postavlja se pitanje – mogu li zbog toga biti kažnjeni?

Stručnjakinja za odnose i seksualnost Petra Pinjuh u razgovoru za RTL.hr navodi da je jedan od mogućih razloga ovakvog ponašanja egzibicionizam.

- Egzibicionizam kao dio seksualnih fantazija može biti dobrodošao dio intimnih odnosa ako se odvija u sigurnim, pristojnim i dogovorenim okvirima. Ali ako osoba namjerno izlaže druge seksualnom činu bez njihovog pristanka, tada to nije više samo fantazija, već prelazi u zakonski prekršaj - objašnjava Pinjuh.

Prema zakonu, ovakvo ponašanje predstavlja prekršaj protiv javnog reda i mira, za koji je predviđena novčana kazna od 200 do 1000 eura ili kazna zatvora do 30 dana.

Više detalja možete pogledati u prilogu ovdje.

# DUBROVNIK
# HRVATSKA
# SKANDAL
PRIKAŽI KOMENTARE (29)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.