Ludilo na hrvatskoj obali, šire se snimke razuzdanih spolnih odnosa: "Neka ih opale, neka zapamte!"

Na hrvatskoj obali, u dubrovačkoj gradskoj luci, snimljeni su prizori dvojice turista potpuno golih i u seksualnom činu na javnom mjestu. Ovi snimci šokirali su Dubrovčane i druge prisutne goste. Postavlja se pitanje – mogu li zbog toga biti kažnjeni?

Stručnjakinja za odnose i seksualnost Petra Pinjuh u razgovoru za RTL.hr navodi da je jedan od mogućih razloga ovakvog ponašanja egzibicionizam.

- Egzibicionizam kao dio seksualnih fantazija može biti dobrodošao dio intimnih odnosa ako se odvija u sigurnim, pristojnim i dogovorenim okvirima. Ali ako osoba namjerno izlaže druge seksualnom činu bez njihovog pristanka, tada to nije više samo fantazija, već prelazi u zakonski prekršaj - objašnjava Pinjuh.

Prema zakonu, ovakvo ponašanje predstavlja prekršaj protiv javnog reda i mira, za koji je predviđena novčana kazna od 200 do 1000 eura ili kazna zatvora do 30 dana.

