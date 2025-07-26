Hodžić pozvao Hrvatsku da prizna Palestinu: "Vrijeme je da budemo na pravoj strani historije"

Saborski zastupnik Armin Hodžić pozvao je na priznanje Palestine, s obzirom na sve dramatičnije izvještaje u vezi s ratom u Pojasu Gaze, gdje prema podacima UN-a desetine hiljada Palestinaca preživljavaju u uslovima gladi i bez osnovnih lijekova, dok masovna ubistva i genocid od strane Izraela ne prestaju.

Hodžić smatra da se u takvim okolnostima "više ne možemo skrivati iza riječi "neutralnost".

- Kao saborski zastupnik Bošnjaka u Republici Hrvatskoj, kao građanin ove zemlje i kao čovjek, vjerujem da je došao trenutak da Hrvatska prizna državu Palestinu. Takav čin bio bi moralno opravdan, u skladu s principima međunarodnog prava, kao i s vrijednostima na kojima počiva savremena Evropa - poručio je Hodžić.

Dodao je da priznanje Palestine ne znači podršku ekstremizmu, već da bi to bio jasan signal kako samo rješenje o postojanju dvije države može donijeti pravedan i trajan mir.

- Isto ono rješenje koje podržavaju i brojne evropske institucije - naglasio je.

Podsjetio je i na ratna iskustva Hrvatske.

- Hrvatska je u svojoj historiji bila sama u najtežim trenucima. Zbog toga vjerujem da upravo mi, koji znamo šta znači biti izložen nepravdi i šutnji svijeta, imamo poseban zadatak da budemo na pravoj strani historije - izjavio je.

Na kraju je pozvao na ozbiljno razmatranje tog prijedloga, „kao čina odgovornosti i kao pokazatelja savjesne politike koja se vodi temeljnim principima humanizma“, prenosi Hina.