Na reliju auto se zabio u gledatelje: Najmanje dvoje mrtvih

Dva gledatalja poginula su, a jedan je teško ozlijeđen u nesreći koja se dogodila za vrijeme relija u francuskom Puy-de-Dômeu.

Francuska policija objavila je kako je tokom relija u blizini Amberta u središnjoj Francuskoj jedan od automobila izletio s ceste i udario u skupinu gledatelja.

Pritom su dvije osobe smrtno stradale, a jedan je gledatelj teško ozlijeđen i helikopterom je prevezen u lokalnu bolnicu.

- Nesreća se dogodila oko 10:30 sati u Les Crosu u općini Saint-Just. Automobil je sletio s ceste. Dvije osobe su poginule, jedna je helikopterom prevezena u bolnicu Clermont-Ferrand. Druga osoba, vozač automobila, zadobila je lakše ozljede i prevezena je u bolnicu Ambert. Sedam drugih osoba pretrpjelo je šok, ali nije ozlijeđeno - navode organizatori.