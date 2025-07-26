Djevojka mladića kog je ubio amidža plače i baca stvari: Policajci se trude da je smire

Budvanskoj policiji jutros oko osam sati prijavljeno je da je u Ulici Slovenska obala došlo do pucnjave

Policija je uhapsila S. S.. Facebook

E. A. / Blic

26.7.2025

Tragedija u kojoj je muškarac ubio brata i nećaka potresla je Budvu i Crnu Goru. Na mjesto tragedije na Slovenskoj plaži došla je djevojka ubijenog nećaka.

- Zajedno sa sestrom došla je na mjesto zločina, a vidno potresenu djevojku koja jeca, plače i baca stvari pokušavaju smiriti policajci - piše Blic.

Podsjetimo, policija je uhapsila S. S. (65) iz Budve koji se sumnjiči da je jutros u tom gradu ubio brata i njegovog sina. 

Budvanskoj policiji jutros oko osam sati prijavljeno je da je u Ulici Slovenska obala došlo do pucnjave.

Prema prvim informacijama, „oba brata su se godinama bavila prijevozom turista brodovima, a navodno su se oko toga posvađali.“

- Osumnjičeni je, kako se sumnja, izvadio pištolj i usmrtio brata, pa nećaka, dok je drugi nećak uspio pobjeći.

- On je nakon zločina sjeo u obližnji kafić i sačekao policiju.

