TRAGEDIJA

Dvije djevojke iz Lazarevca poginule na putu Bileća - Trebinje: Zakucale se autom u kamion

Udarac je bio silovit, a zadobijene povrede toliko teške da su obje preminule na licu mjesta

Automobil udario u bankinu, pa u kamion. Telegraf.rs

E. A. / Telegraf

26.7.2025

Dvije mlade djevojke iz Lazarevca, Jelena R. i njena najbolja prijateljica Bojana Ć., izgubile su život u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu između Bileće i Trebinja, u mjestu Čepelica.

Prema dostupnim informacijama koje je objavio Telegraf.rs, djevojke su putovale automobilom marke Peugeot ka moru kada je vozilo, pod još neutvrđenim okolnostima, udarilo u bankinu, prešlo u suprotnu traku i direktno se sudarilo s kamionom.

Udarac je bio silovit, a zadobijene povrede toliko teške da su obje preminule na licu mjesta. Pokušaji reanimacije u bolnici bili su, nažalost, bezuspješni.

Stradala Jelena bila je studentkinja završne godine Ekonomskog fakulteta, dok je Bojana, po struci vaspitačica, već radila s djecom u predškolskim ustanovama.


Jedna od djevojaka. Instagram

Njih dvije bile su nerazdvojne od osnovne škole, a njihovo prijateljstvo bilo je poznato svima koji su ih poznavali.

Nakon nesreće, saobraćaj na ovoj dionici puta bio je obustavljen od oko 9:30 sati, dok su uviđaj obavili pripadnici Policijske stanice Bileća u saradnji s dežurnim tužiocem iz Trebinja.

Posebno potresne scene zabilježene su ispred porodične kuće u Lazarevcu, gdje je Jelenu oplakivala majka Divna, koja je, shrvana bolom, izgovarala krike koji su parali tišinu.

Prijatelji, komšije i rodbina okupljeni oko porodice ne mogu pronaći riječi da opišu tugu i nevjericu.

Družile se od osnovne škole. Instagram

– Bila je anđeo. I ona i Bojana. Zajedno su rasle, zajedno išle kroz život, pa su i otišle zajedno, kazala je jedna od prijateljica porodice.
# TREBINJE
# NESERĆA
