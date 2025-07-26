Dvije djevojke iz Lazarevca poginule na putu Bileća - Trebinje: Zakucale se autom u kamion

Dvije mlade djevojke iz Lazarevca, Jelena R. i njena najbolja prijateljica Bojana Ć., izgubile su život u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu između Bileće i Trebinja, u mjestu Čepelica.

Prema dostupnim informacijama koje je objavio Telegraf.rs, djevojke su putovale automobilom marke Peugeot ka moru kada je vozilo, pod još neutvrđenim okolnostima, udarilo u bankinu, prešlo u suprotnu traku i direktno se sudarilo s kamionom.

Udarac je bio silovit, a zadobijene povrede toliko teške da su obje preminule na licu mjesta. Pokušaji reanimacije u bolnici bili su, nažalost, bezuspješni.

Stradala Jelena bila je studentkinja završne godine Ekonomskog fakulteta, dok je Bojana, po struci vaspitačica, već radila s djecom u predškolskim ustanovama.



