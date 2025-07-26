Nevrijeme u Hrvatskoj: Padao grad veličine pet centimetara

Pojedine dijelove Hrvatske u subotu navečer zahvatilo je nevrijeme sa kišom koja stvara poplave, a ponegdje i sa gradom veličine i do pet centimetara.

Grad je pao u okolini Karlovca i na Lošinju, dok je na Cresu pala velika količina kiše, prenose hrvatski mediji.

Veliki crni oblaci nadvili su se nad Rijekom, gdje pada kiša, grmi, sijeva, te puše jak vjetar.

Petra Mikuš Jurković iz Hidrometeorološkog zavoda rekla je da promjena vremena dolazi u dva talasa, od kojih prvi kreće večeras, a drugi u ponedjeljak, 28. jula, te upozorila i na mogućnost poplava.

Državni hidrometeorološki zavod izdao je za danas za zagrebačku i karlovačku regiju crveno upozorenje, a pred veče i za riječku.

Za preostali dio zemlje izdato je narandžasto upozorenje.