Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NARANDŽASTO UPOZORENJE

Nevrijeme u Hrvatskoj: Padao grad veličine pet centimetara

Državni hidrometeorološki zavod izdao je za danas za zagrebačku i karlovačku regiju crveno upozorenje, a pred veče i za riječku

Grad je pao u okolini Karlovca i na Lošinju. SRNA

SRNA

26.7.2025

Pojedine dijelove Hrvatske u subotu navečer zahvatilo je nevrijeme sa kišom koja stvara poplave, a ponegdje i sa gradom veličine i do pet centimetara.

Grad je pao u okolini Karlovca i na Lošinju, dok je na Cresu pala velika količina kiše, prenose hrvatski mediji.

Veliki crni oblaci nadvili su se nad Rijekom, gdje pada kiša, grmi, sijeva, te puše jak vjetar.

Petra Mikuš Jurković iz Hidrometeorološkog zavoda rekla je da promjena vremena dolazi u dva talasa, od kojih prvi kreće večeras, a drugi u ponedjeljak, 28. jula, te upozorila i na mogućnost poplava.

Državni hidrometeorološki zavod izdao je za danas za zagrebačku i karlovačku regiju crveno upozorenje, a pred veče i za riječku.

Za preostali dio zemlje izdato je narandžasto upozorenje.

# GRAD
# NEVRIJEM
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.