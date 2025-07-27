Tučnjava u avionu iz Zagreba: "Bilo je krvi posvuda, djeca su plakala, ljudi su bježali"

Dvojica muškaraca potukla su se do krvi u avionu kompanije Ryanair koji je prije dva dana letio iz Zagreba ka švedskom gradu Malmeu, objavio je švedski tabloid Aftonbladet, koji je u međuvremenu objavio i snimak incidenta.

Na snimku se vidi kako muškarac u žutoj majici bez rukava brutalno i neprekidno pesnicom udara muškarca u crnoj majici, koji se saginje i pokušava izbjeći udarce, ali ne uspijeva. Sve se dešava neposredno pred slijetanje, usred aviona. Snimak tučnjave možete pogledati ovdje.

Kako piše "Aftonbladet", tuča je izbila neposredno prije slijetanja, kada su se u kabini ugasila svjetla. Svjedoci navode da su se dvojica muškaraca počela gurati i tući, pri tome padali po drugim putnicima i izazvali opšti haos.

- U avionu je bilo mnogo djece i žena koje su plakale. Ljudi su pokušavali pobjeći u zadnji dio da se sakriju. Bilo je krvi svuda. Putnik ispred mene bio je sav krvav. Umalo su pali na mene i moju majku. Bilo je strašno neugodno, još se tresem - ispričala je jedna putnica za "Aftonbladet".

Druga svjedokinja rekla je da su ljudi u panici ustajali i pokušavali se udaljiti od dvojice nasilnika: "Čuli smo vriske, a onda vidjeli njih dvojicu kako se tuku. Bacali su se jedan na drugog, udarali se i padali po drugim putnicima."

Sigurnosne službe reagovale

Avion je sletio na aerodrom u Malmu nešto prije 22:30, nakon čega su pripadnici obezbjeđenja ušli u kabinu i preuzeli dvojicu muškaraca. Putnici su potom evakuisani, a cijeli aerodrom bio je pod jakim prisustvom policije.

David Karlson iz švedske državne kompanije Swedavia potvrdio je incident: "Imali smo manju policijsku intervenciju na aerodromu Malmö tokom večeri. To nije uticalo na rad aerodroma. Pošto se radi o policijskom slučaju, za dodatne informacije molimo da se obratite policiji."

Kako prenosi švedski "Sydsvenskan", nasilni putnici su švedski državljani, a jedan od njih je prijavljen za fizički napad.

Policija dočekala avion po slijetanju

Aviokompanija Ryanair potvrdila je incident u izjavi za "Index": "Posada na letu Laude iz Zagreba za Malmö (23. jula) pozvala je policiju zbog dva putnika koji su postali nasilni tokom leta. Avion je po dolasku na aerodrom Malme dočekala lokalna policija i oni su uklonjeni iz aviona."

- Ryanair ima strogu politiku nulte tolerancije prema neprihvatljivom ponašanju putnika i nastaviće poduzimati odlučne mjere kako bi osigurao da svi putnici i posada putuju u sigurnom i dostojanstvenom okruženju, bez nepotrebnih ometanja - poručili su iz kompanije.