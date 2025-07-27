Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OBILNE PADAVINE

Zastrašujuće snimke nevremena u Hrvatskoj: Ulice pod vodom

Stanovnici su se jedva uspijevali probiti do sigurnih mjesta

Nevrijeme u Hrvatskoj. Facebook

M. Až.

27.7.2025

Sinoć je snažno nevrijeme zahvatilo dijelove Hrvatske, a najdramatičnije scene stižu iz Karlobaga, gdje su ulice bile potpuno pod vodom, uz jak vjetar i obilne padavine.

Stanovnici su se jedva uspijevali probiti do sigurnih mjesta dok su talasi kiše i jaki udari vjetra stvarali haotične scene.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je crveno upozorenje za zagrebačku, karlovačku i riječku regiju, dok je ostatak zemlje pod narančastim upozorenjem. Prema informacijama iz DHMZ-a, nadolazeća visinska ciklona i dotok vlažnog, nestabilnog zraka stvaraju uslove za jake grmljavinske pljuskove, obilne padavine, tuču te nagli pad temperature.

Pored Karlobaga, nevrijeme je zahvatilo i Istru, otoke Kvarnera, dijelove Srednje Dalmacije te grad Karlovac.

Nevrijeme je izazvalo probleme i u saobraćaju. Hrvatski autoklub (HAK) javio je da je zbog obilnih kiša poplavljen dio autoceste A6:

- Na autocesti A6, u tunelima Vršek, Lučice i Sopač u smjeru Rijeke, zbog vodene bujice saobraća se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h. Kolnici su mjestimično mokri ili vlažni i sklizavi. Na pojedinim dionicama zadržava se veća količina vode, pa upozoravamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uslovima na cesti i održavaju sigurnosni razmak između vozila - stoji u saopćenju HAK-a.

# NEVRIJEME
# ISTRA
# HRVATSKA
# KARLOBAG
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.