Zastrašujuće snimke nevremena u Hrvatskoj: Ulice pod vodom

Sinoć je snažno nevrijeme zahvatilo dijelove Hrvatske, a najdramatičnije scene stižu iz Karlobaga, gdje su ulice bile potpuno pod vodom, uz jak vjetar i obilne padavine.

Stanovnici su se jedva uspijevali probiti do sigurnih mjesta dok su talasi kiše i jaki udari vjetra stvarali haotične scene.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je crveno upozorenje za zagrebačku, karlovačku i riječku regiju, dok je ostatak zemlje pod narančastim upozorenjem. Prema informacijama iz DHMZ-a, nadolazeća visinska ciklona i dotok vlažnog, nestabilnog zraka stvaraju uslove za jake grmljavinske pljuskove, obilne padavine, tuču te nagli pad temperature.