Vučić najavio sastanak s kineskim predsjednikom početkom septembra

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je jučer da se raduje susretu sa predsjednikom Kine Si Đinpingom, koji je zakazan za 3. septembar.

- Prenesite moje pozdrave predsedniku Siju, recite mu da se radujem susretu 3. septembra - rekao je Vučić ambasadoru Kine u Srbiji Li Mingu nakon obilaska radova radova na izgradnji Dunavskog koridora.

Istakao je da je njegova "posjeta Kini od velikog značaja za Srbij"u i da se raduje, kako je rekao, jer će v"idjeti svog prijatelja i brata Si Đinpinga, prenosi Tanjug.

Rekao je i da ga je Si, prilikom susreta u Moskvi, oslovio po imenu, što je neuobičajeno za Kineze i rekao mu da kaže šta bi želio da mu da, na šta je Vučić odgovorio "neku fabriku".

Ambasador Kine Li Ming je rekao Vučiću da će Kina ubrzati i poboljšati saradnju.

- Budite sigurni da ćemo projekat Dunavski koridor završiti u najboljem kvalitetu. Ono što nas raduje jeste da smo svakim izrađenim kilometrom sve bliže našim snovima koje naše dvije zemlje treba da ostvare. I zaista vjerujem da uz rukovodstvo vas predsjedniče i uz rukovodstvom predsjednika Sija naše dvije strane će zaista moći da idu naprijed - poručio je Li.

Zahvalio je Vučiću na povjerenju i podršci kineskim izvođačima.