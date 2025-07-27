Vučić: "Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji, od 1. jula nismo izvezli niti jedan metak"

Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju da Srbija neće uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji, kao i da će država nastaviti da vodi principijelnu politiku, prenosi Anadolu.

- Mi svoju politiku vodimo i ona je bazirana na principima, a ne na tome da li nam se nešto sviđa i da li nam nešto odgovara u jednom ili drugom trenutku... Mi ćemo da nastavimo sa svojom politikom, koja je bila principijelna i koja se do sada pokazala ispravnom, koju niko nije volio, ni oni na zapadu, ni oni na istoku, ali je vole građani Srbije, jer je to politika nezavisne i suverene države Srbije - rekao je Vučić tokom obilaska novog Centra za palijativno zbrinjavanje Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, u Batajnici.

Sankcije Rusiji

On je tako odgovorio na pitanje novinara da prokomentariše izjavu ministra za evropske integracije Nemanje Starovića austrijskim medijima, da će Srbija navodno biti spremna da uvede sankcije Rusiji kada postane članica EU, prenio je Tanjug.

- Malo je drugačije govorio ministar Starović, svakako je govorio neoprezno, ali je drugačije govorio. Žao mi je što neki naši prijatelji i u ruskim medijima jedva dočekaju da pronađu nešto što bi da zamjere Srbiji i žao mi je što imamo mnogo ljudi na domaćoj političkoj sceni koji brže skoče da brane Ruse nego što bi ikada skočili da brane Srbiju. Moram da ih sve zajedno razočaram, Srbija neće uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji - rekao je Vučić.

Izvoz oružja

Naveo je da Srbija od 1. jula ove godine nije izvezla nigdje "ni jedan metak", dodajući da to sada predstavlja teškoću za srpske fabrike namjenske industrije.

- Itekako ćemo da vodimo računa, da niko ne može da nas optuži da smo bilo gdje dodatno podsticali ratne sukobe, osim što to će nama da predstavlja velike teškoće i imat ćemo muka sa isplatama plata, sa isplatama zarada našim radnicima - rekao je Vučić.

Poručio je da Srbija neće dozvoliti "drugim velikim igračima da je koriste za svoje igre" i ponovio da sankcija Rusiji neće biti.

- Naša politika ostaje - sankcija neće biti. Kada kažem neće biti, ne zato što je to jedan čovek odlučio, već zato što i dalje mislim da većina ministara želi da čuje moj stav po tom pitanju i da je većina u Narodnoj skupštini želi da čuje i moj stav po tom pitanju. Moj stav se nije promenio, tako da naša politika ostaje - zaključio je Vučić.