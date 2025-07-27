Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

CETINJE

Policajac se ranio tokom intervencije zbog psa lutalice

Za sada nije poznato da li je do povrede došlo nehotično, a policija utvrđuje sve okolnosti događaja

Cetinje: Policajac se ranio. Vijesti.me

D. H.

27.7.2025

Cetinjska policija ispituje okolnosti pod kojima se jedan njihov službenik jutros povrijedio tokom intervencije na Dvorskom trgu, prilikom koje je upotrijebio službeno vatreno oružje.

Prema nezvaničnim saznanjima Vijesti, nekoliko građana obratilo se jutros policiji tražeći pomoć zbog psa rase kangal koji je lutao gradskim trgom. Strahujući da bi pas mogao predstavljati opasnost, zatražili su asistenciju.

Nakon što komunalna policija nije uspjela da ukloni psa, koji je predstavljao opasnost za građane, na lice mjesta su izašli policijski službenici. Tokom pokušaja da zaštite građane i uklone psa sa ulice, navodno je došlo do upotrebe biber spreja, a potom i vatrenog oružja, pri čemu je policajac sam sebe ranio.

Za sada nije poznato da li je do povrede došlo nehotično, a policija utvrđuje sve okolnosti događaja.

# CETINJE
# CRNA GORA
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.