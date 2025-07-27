Policajac se ranio tokom intervencije zbog psa lutalice

Cetinjska policija ispituje okolnosti pod kojima se jedan njihov službenik jutros povrijedio tokom intervencije na Dvorskom trgu, prilikom koje je upotrijebio službeno vatreno oružje.

Prema nezvaničnim saznanjima Vijesti, nekoliko građana obratilo se jutros policiji tražeći pomoć zbog psa rase kangal koji je lutao gradskim trgom. Strahujući da bi pas mogao predstavljati opasnost, zatražili su asistenciju.

Nakon što komunalna policija nije uspjela da ukloni psa, koji je predstavljao opasnost za građane, na lice mjesta su izašli policijski službenici. Tokom pokušaja da zaštite građane i uklone psa sa ulice, navodno je došlo do upotrebe biber spreja, a potom i vatrenog oružja, pri čemu je policajac sam sebe ranio.

Za sada nije poznato da li je do povrede došlo nehotično, a policija utvrđuje sve okolnosti događaja.