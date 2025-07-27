Podgorica: Veliki požar na Ćemovskom polju, vatru gase ekipe iz više crnogorskih gradova

U gašenje požara uključena je i Aviohelikopterska jedinica MUP-a Crne Gore, a na terenu je i policija

Dnevni avaz
Anadolija

27.7.2025

Veliki požar izbio je u nedjelju na Ćemovskom polju u Podgorici, glavnom gradu Crne Gore, javlja Anadolija.

Požar se proširio do prostora koji koristi kompanija Zetatrans, a prema riječima nadležnih, požar je zahvatio prostor od više od jednog kilometra.

Ekipe Službe zaštite i spasavanja su na terenu i ulažu velike napore da požar stave pod kontrolu, a vatrogascima iz Podgorice su se pridružile ekipe iz Bara i Danilovgrada.

Gašenje vatre otežava vjetar.

U gašenje požara uključena je i Aviohelikopterska jedinica MUP-a Crne Gore, a na terenu je i policija.

