Splitskog policajca izbo maneken, bio je u spotovima Severine i Sandre Afrike

Istražni sudija Županijskog suda u Splitu odredio je jednomjesečni pritvor 32-godišnjem Marinu Milićeviću zbog pokušaja teškog ubistva policajca (60), kojeg je u petak navečer izbo džepnim nožem u zgradi Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Pritvor mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela i bijega, jer ima i državljanstvo BiH.

Milićević, bivši maneken čija je karijera propala zbog droge, pojavljivao se u glazbenim spotovima poznatih izvođača poput Severine i Sandre Afrike.

U policiji se branio šutnjom, ali je istražnom sudiji rekao da mu je žao, tvrdeći da je bio pod utjecajem droga i da nije znao što radi.

Priveden je zbog sumnje u iznudu i protupravno lišavanje slobode. Tokom ispitivanja je tražio da ide u WC, ali je ušao u drugu prostoriju i uzeo nož iz među oduzetih predmeta. Vratio se i više puta izbo policajca, a zatim pokušao pobjeći obukavši njegovu uniformu. Specijalci su ga zaustavili jer im je bilo sumnjivo što nema kapu.

Osumnjičen je za pokušaj teškog ubistva. Povrijeđeni policajac je i dalje na liječenju u splitskom KBC-u, ali je izvan životne opasnosti.