Transrodna pankerica ispitana nakon ubistva u Zagrebu: Otkrila šta je prethodilo zločinu

Nakon jučerašnjeg tragičnog ubistva u prostorijama Autonomnog kulturnog centra Medika u centru Zagreba, 36-godišnja Sonja Hranjec ispitana je u policiji zbog sumnje da je nožem usmrtila 43-godišnjeg Vedrana G.

Danas se očekuje privođenje i ispitivanje kod istražnog sudije, kao i odluka o određivanju istražnog zatvora. Policija do sada nije objavila detalje o samom ubistvu.

Tokom ispitivanja, Sonja je izjavila da su sukobi između nje i Vedrana trajali godinama. Naglasila je da su se često svađali, te da je policija ranije zbog njihovih nesuglasica već bila pozvana, konkretno u aprilu ove godine.

Sonja je u svojoj izjavi navela da je bila žrtva fizičkih napada i prijetnji od strane Vedrana, te da su njihovi odnosi bili izrazito narušeni. Oboje su neko vrijeme živjeli u prostorijama Medike, gdje su se njihovi sukobi pojačali.

Policija je juče obavila uviđaj koji je trajao do kasnih večernjih sati, a danas se očekuje dalji tok istrage i odluka o eventualnom pritvoru osumnjičene. Zvanični detalji događaja još nisu objavljeni.

Sonja Hranjec, poznata u zagrebačkim alternativnim krugovima i bivša aktivistkinja, otvoreno je govorila o svojoj promjeni pola i problemima s kojima se susreću transrodne osobe. Prije promjene pola poznata je bila pod imenom Njec Hranjec, kao frontmen punk benda Abergaz.

Komšije iz Pierottijeve ulice kažu da su poznavali obojicu, te da je Vedran bio poznat po umjetničkim performansima na ulicama Zagreba. Navode da su sukobi među njima trajali neko vrijeme, ali nisu mogli dati detaljnije komentare.

Istraga je u toku, a iz policije su najavili da će uskoro objaviti više informacija, prenosi Index.