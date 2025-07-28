OČEKUJE MNOGO INICIJATIVA

Spajić: Ne čekaju nas vanredni izbori, idemo kao evropskoj budućnosti

A. O.

28.7.2025

Crogorski premijer Milojko Spajić poručio je da ovu državu ne čekaju vanredni parlamentarni izbori jer Crna Gora danas ne ide ka anarhiji, već ka redu, reformama i izvjesnoj evropskoj budućnost.

Spajić je to istakao u pisanom odgovoru na pitanje poslanika Socijaldemokrata Branislava Nenezića očekuju li Crnu Goru vanredni parlamentarni izbori „kao put ka izlazu iz anarhije u koju su uveli državu“, prenosi Antena M. 

Dodao je da je 44. Vlada trasirala put unapređenja standarda građana i ubrzanog ekonomskog razvoja, jačanja pravne države i evropske integracije, koji nema alternativu.

- Ne gubimo vrijeme na optužbe, već smo zasukali rukave i uhvatili se u koštac sa teškim, nagomilanim problemima - rekao je Spajić.

Pokrenuti projekti

Kako je naveo, Vlada Crne Gore je pokrenula ključne razvojne projekte u infrastrukturi, ulaže u energetiku, reformiše obrazovanje, digitalizuje upravu, otvara prostor za nova znanja i inovacije.

- Vraćamo državu građanima, a međunarodni partneri jasno potvrđuju da je politika ove Vlade u borbi protiv šverca, korupcije i organizovanog kriminala uspješna - rekao je Spajić.

Dodao je da u historijskim iskoracima, poput onih u dijelu izborne reforme, i opozicija daje doprinos i da to pozdravlja.

Jasan plan

Spajić je poručio opoziciji da i u narednom periodu u parlamentu očekuje mnogo inicijativa i rada koji vodi ka zatvaranju svih pregovaračkih poglavlja do kraja naredne godine i Crnu Goru u Evropsku uniju 2028.

- Imamo jasan plan, zadatke i rokove. A izbori? O njima neka razmišljaju oni koji nemaju ni viziju, ni plan, ni odgovornost - naveo je Spajić.

