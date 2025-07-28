Opet odbijeno jemstvo za Miloša Medenicu

Sutkinja Specijalizovanog odjeljenja Višeg suda u Podgorici Vesna Kovačević odbila je jemstvo koje je ponuđeno za optuženog Miloša Medenicu, saznaju "Vijesti".

Svaki put odbijen

Okrivljeni Miloš Medenica ponudio je Višem sudu u Podgorici da ga puste da se, uz jemstvo, brani sa slobode od optužbi da je stvorio kriminalnu organizaciju koja je, između ostalog, krijumčarila cigarete i uticala na sudsku vlast i trgovinu presudama u vrijeme dok je njegova majka Vesna Medenica bila predsjednica Vrhovnog suda.

Medenica i njegovi branioci u prethodnom periodu više puta su nudili jemstvo, ali je ono svaki put odbijeno.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podiglo je optužnicu protiv Miloša i njegove majke Vesne Medenice, Darka Lalovića, Vasilija Petrovića, Bojana i Marka Popovića, Milice Vlahović Milosavljević, Marka Vučinića, Milorada Medenice, Luke Bakoča, Petra Milutinovića, Ivane Kovačević, Radomira Raičevića, Marjana Bevenje, Steva Karanikića, Gorana Jovanovića i firme “Kopad Company” iz Nikšića...

Više djela

Terete ih za krivična djela: stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje, produženo krivično djelo davanje mita, primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotreba službenog položaja, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teška tjelesna povreda i sprečavanje dokazivanja.

Medenica je uhapšen 25. maja 2022. godine, na podgoričkom aerodromu, nakon što je u Crnu Goru ušao iz Srbije.