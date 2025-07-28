SLOMILI MU VILICU

Albanac koji je silovao djevojku u Splitu dobio teške batine u zatvoru

Napao ga je zatvorenik osumnjičen za pokušaj ubistva

Splitski zatvor. Facebook

B. C.

28.7.2025

Albanac porijeklom sa Kosova (29) koji se sumnjiči da je sa dvojicom prijatelja prošle nedjelje silovao djevojku u splitskom hotelu, pretučen je prošlog četvrtka u zatvoru.

Kako saznaje Dalmatinski portal, napao ga je zatvorenik osumnjičen za pokušaj ubistva i slomio mu vilicu. Britanac je zbog toga morao na operaciju, dok će napadač biti prijavljen za nanošenje teške tjelesne povrede.

Ministarstvo pravde je potvrdilo, bez navođenja identiteta, da je u četvrtak oko 13.15 sati došlo do fizičkog sukoba između dvojice zatvorenika.

- Odmah po saznanju za sukob, istražni zatvorenici su smješteni u odvojene sobe, a istražni zatvorenik koji se žalio na bol odveden je istog dana na pregled u KBC Split, gdje je, u skladu sa procjenom ljekara, zadržan na bolničkom liječenju. O navedenom je obaviještena nadležna policijska stanica radi preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti- naveli su iz Ministarstva pravde.

Dalmatinski portal dodaje da je Albanac operisan u subotu u KBC-u Split i da se u ponedjeljak vratio u zatvor.

# SILOVANJE
# SPLIT
# ZATVOR
