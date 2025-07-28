Albanac koji je silovao djevojku u Splitu dobio teške batine u zatvoru

Albanac porijeklom sa Kosova (29) koji se sumnjiči da je sa dvojicom prijatelja prošle nedjelje silovao djevojku u splitskom hotelu, pretučen je prošlog četvrtka u zatvoru.

Kako saznaje Dalmatinski portal, napao ga je zatvorenik osumnjičen za pokušaj ubistva i slomio mu vilicu. Britanac je zbog toga morao na operaciju, dok će napadač biti prijavljen za nanošenje teške tjelesne povrede.

Ministarstvo pravde je potvrdilo, bez navođenja identiteta, da je u četvrtak oko 13.15 sati došlo do fizičkog sukoba između dvojice zatvorenika.

- Odmah po saznanju za sukob, istražni zatvorenici su smješteni u odvojene sobe, a istražni zatvorenik koji se žalio na bol odveden je istog dana na pregled u KBC Split, gdje je, u skladu sa procjenom ljekara, zadržan na bolničkom liječenju. O navedenom je obaviještena nadležna policijska stanica radi preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti- naveli su iz Ministarstva pravde.

Dalmatinski portal dodaje da je Albanac operisan u subotu u KBC-u Split i da se u ponedjeljak vratio u zatvor.