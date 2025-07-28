Drama na hrvatskim farmama: Zaključali veterinare, ne daju svinje

Na granici incidenta bilo je u baranjskom selu Jagodnjak u Hrvatskoj kad su u ponedjeljak ujutro pristigle veterinarske ekipe s nalogom Ministarstva poljoprivrede da u selu eutanaziraju sve svinje po domaćinstvima.

Već u 7 sati mještani Jagodnjaka počeli su se okupljati ispred zgrade opštine negodujući zbog mjere eutanazije i odvođenja svih svinja na klanje.

Naime, ministarstvo je još u petak objavilo naredbu da svi svinjogojci opštine Jagodnjak moraju omogućiti odvoz svinja u klaonice u cilju sprečavanja daljeg širenja afričke svinjske kuge, koja se pojavila u tom selu.

Sastali su se i predstavnici ministarstva s čelnicima opštine i svinjogojcima na čija se domaćinstva odnose izrečene posebne bezbjednosne mjere, koje uključuju odvoz svinja, ali oni kažu kako im niko nije dao jasna upustva što reći svinjogojcima koji će ostati bez svinja, niti su dobili ikakve garancije za naknadu štete.

"Problem je što ćemo mi propasti, a uložili smo puno. Ja imam 85 komada, 40 prasaca i 10 suprasnih krmača. To mi država ne može platiti", gotovo uplakan rekao je svinjogojac Branko Bertić.

Uzgajivači su nezadovoljni što će usmrtiti i one životinje koje nisu testirane na afričku svinjsku kugu nego ih moraju ubiti da bi se širenje zaustavilo.

Ljuti najviše zbog toga, svinjogojci iz Jagodnjaka neprijateljski su dočekali veterinarske ekipe koje su pristigle svojim vozilima u dvorište veterinarske stanice.

Ali kad su trebali krenuti po kućama, mještani Jagodnjaka zatvorili su metalna vrata veterinarske stanice, zaključali ih i zablokirali ulaz.

"To možete raditi u Županji, Vinkovcima i Domovinskom pokretu, ali ne u Baranji. Ovdje nećete izaći. Donesite nam pare tu i isplatite nam. Došli ste kod nas ubijati?! Kako vas nije sramota!?", vikao je jedan baranjski stočar dodajući veterinarima da izvade svinjama krv pa neka tako dokažu da su bolesne, prenosi portal 24sata.hr.

Napetost je rasla, a nisu pomogla ni upozorenja policije koja je došla na osiguranje događaja da će pozvati interventnu policiju pa će onda problem biti veći. Okupljeni seljaci nisu marili. Reki su im neka zovu koga god hoće.

Veterinarske ekipe nekoliko su puta pokušale izaći iz dvorišta, ali neuspješno. Okupljeno mnoštvo nije se pomaknulo s blokiranog izlaza.

Nakon više od sat vremena i sve ozbiljnijih prijetnji da će policija početi dijeliti prekršajne naloge pa će uklanjanje svinja krenuti posve drugim smjerom, mještani su se nezadovoljno maknuli. Tek je potom počela eutanazija svinja po dvorištima. Planirali su usmrtiti oko 1.500 komada svinja, što će mnogima ugroziti egzistenciju s obrizom da na tom području od svinjogojstva živi mnogo domaćinstava.