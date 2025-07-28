PETO ODLAGANJE

Američke sankcije Naftnoj industriji Srbije ponovo odložene za mjesec

Kompanija NIS je uputila zahtjev Ministarstvu finansija SAD-a za izdavanje posebne licence kojom se odlaže puna primjena sankcija

A. O.

28.7.2025

Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država (SAD) odložilo je sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS) za još mjesec dana.

Ovo je peto odlaganje pune primjene američkih sankcija najavljenih zbog ruskog udjela u vlasništvu NIS-a.

Kompanija NIS je uputila zahtjev Ministarstvu finansija SAD-a za izdavanje posebne licence kojom se odlaže puna primjena sankcija.

Taj zahtjev je, kao i u prethodnim slučajevima, podržala Vlada Srbije.

NIS je 14. marta Ministarstvu finansija SAD-a podnio zahtjev za uklanjanje sa liste sankcionisanih.

Kompaniji NIS sankcije su uvedene 10. januara zbog "sekundarnog rizika", odnosno zbog povezanosti sa ruskim Gazpromom.

# SANKCIJE
# NIS
