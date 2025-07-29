Policajac dilao drogu, oprani novac sa suprugom ulagao u nekretnine

USKOK je nakon istrage pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv troje hrvatskih državljana – muškaraca rođenih 1982. i 1980. godine te žene rođene 1992. godine – zbog zloupotrebe položaja i ovlasti, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te pranja novca.

Policajac i saradnik prodavali drogu

Prema optužnici, policijski službenik iz Odjela kriminaliteta droga Policijske uprave zadarske (I. okrivljeni) i njegov suradnik (II. okrivljeni) od marta 2024. do 1. marta 2025. nabavljali su najmanje po 50 grama kokaina i heroina sedmično od zasad nepoznatih osoba. Drogu su skrivali u stanu u Zadru, miješali je s punilima kako bi povećali masu i pakirali u manje paketiće za daljnju prodaju.

II. okrivljeni drogu je prodavao na zadarskom narko-tržištu i sedmicama predavao najmanje 4.000 eura zarade policajcu, koji je u godinu dana stekao najmanje 212.000 eura. Dio novca i manji dio heroina II. okrivljeni je, prema dogovoru, zadržavao za sebe.

Nakon što je 29. listopada 2024. uočio sumnjivo vozilo blizu lokacije na kojoj je skrivao drogu, policajac je sljedećeg dana u bazi MUP-a provjerio registarske oznake i utvrdio da je riječ o službenom vozilu policije. Zbog toga je promijenio mjesto skladištenja droge.

Supruga optužena za pranje novca

Prilikom premještanja 101 grama kokaina s nove lokacije 1. ožujka 2025., policajac je uhapšen prije nego što je drogu predao suradniku. Isti dan pretragom njegova stana pronađeno je 373 grama heroina, 410 grama kokaina, tri digitalne vage s tragovima droge, uređaj za vakumiranje i 780 eura. Kod II. okrivljenog pronađene su dvije digitalne vage, 3.970 eura, 50 američkih dolara, tablete diazepama i više pakiranja otopine metadona bez liječničkog recepta.

Policajac i njegova supruga (III. okrivljena) terete se da su dio nezakonite zarade od prodaje droge ulagali u nekretnine kako bi prikrili podrijetlo novca. Supruga je tako 120.000 eura uložila u kupnju suvlasničkog dijela stana u Zadru, dok je policajac 42.000 eura utrošio na kupnju zemljišta u Ražancu. Nekretnine ukupne vrijednosti od najmanje 162.000 eura planirali su dalje koristiti u gospodarske svrhe.

USKOK je predložio produženje istražnog zatvora za policajca i njegova saradnika te oduzimanje nezakonito stečene imovinske koristi.