Vučić najavio novi paket pomoći: Imam važne i velike vijesti za građane

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima putem svog zvaničnog Instagram profila, najavljujući važnu inicijativu koja, kako ističe, ima za cilj pružanje konkretne pomoći građanima, posebno onima koji su najviše pogođeni ekonomskim izazovima.

- Poštovani građani, pripremamo, zajedno sa ljudima iz Vlade Srbije, mnogo novih i važnih stvari za vas. Znamo mi odlično i kolika je stopa inflacije, i zato se uvek trudimo da povećanje plata i penzija bude značajno iznad te stope. Ali znamo da nije uvek lako. I odlično razumemo da postoji veliki broj ljudi koji i dalje pripadaju nižem srednjem sloju i koji su nešto siromašniji. I ovo što danas govorim tiče se upravo tih divnih ljudi, koji svojim radom pomažu napredak Srbije, a koji i dalje ne žive lako ili žive teško. Pripremamo veliki paket mjera, od 1. septembra, koji bi trebalo najviše tim ljudima upravo da pomogne. Svim građanima Srbije, ali upravo vama, dragi građani, koji živite teže od onih koji su danas, rekao bih, ipak bogatiji. Najpre, pobrinućemo se da cijene, ne onih proizvoda koji nemaju prođu na tržištu, već cijene najvažnijih proizvoda, u našim trgovinama, budu niže.