SRBIJANSKI PREDSJEDNIK

Vučić najavio novi paket pomoći: Imam važne i velike vijesti za građane

Preko društvenih mreža otkrio da se priprema opsežan program podrške narodu, sa fokusom na srednju klasu i najugroženije slojeve društva

Aleksandar Vučić. platforma X

I. H.

29.7.2025

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima putem svog zvaničnog Instagram profila, najavljujući važnu inicijativu koja, kako ističe, ima za cilj pružanje konkretne pomoći građanima, posebno onima koji su najviše pogođeni ekonomskim izazovima.

- Poštovani građani, pripremamo, zajedno sa ljudima iz Vlade Srbije, mnogo novih i važnih stvari za vas. Znamo mi odlično i kolika je stopa inflacije, i zato se uvek trudimo da povećanje plata i penzija bude značajno iznad te stope. Ali znamo da nije uvek lako. I odlično razumemo da postoji veliki broj ljudi koji i dalje pripadaju nižem srednjem sloju i koji su nešto siromašniji. I ovo što danas govorim tiče se upravo tih divnih ljudi, koji svojim radom pomažu napredak Srbije, a koji i dalje ne žive lako ili žive teško. Pripremamo veliki paket mjera, od 1. septembra, koji bi trebalo najviše tim ljudima upravo da pomogne. Svim građanima Srbije, ali upravo vama, dragi građani, koji živite teže od onih koji su danas, rekao bih, ipak bogatiji. Najpre, pobrinućemo se da cijene, ne onih proizvoda koji nemaju prođu na tržištu, već cijene najvažnijih proizvoda, u našim trgovinama, budu niže. 

Pobrinut ćemo se, takođe, da krediti budu jeftiniji, da kamatne stope za vas budu niže nego što su danas. A posebno ćemo da se pobrinemo i da krenemo sa inicijativom za izmenu Ustava Republike Srbije, a koja se tiče nemogućnosti da izvršitelji u izvršnom postupku oduzimaju životni prostor, stan ili kuću ljudi koji imaju to jedino mesto u kojem sa svojom porodicom žive. Time ćemo donijeti više pravde, ali i veću sigurnost za vas, naše građane. Takođe, znamo da od kraja avgusta i početka septembra počinju problemi i sa cijenom ogrijevnog drveta. Počinju problemi i sa tim što se nivo ulaska u crveno za jeftinu električnu energiju spušta. Gledaćemo da te probleme rešavamo zajedno sa vama. Pričekat ćete do 25. avgusta, ali očekujte velike i dobre vijesti od svoje države. Živjela Srbija - rekao je Vučić.

# SRBIJA
# VLADA SRBIJE
# ALEKSANDAR VUČIĆ
