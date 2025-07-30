Galbrajt: Hrvatska je spriječila genocid u Bihaću s 32.000 žrtava, Holbruk i ja smo rekli Tuđmanu da se zaustavi napredovanje kod Banje Luke

Bivši američki ambasador u Hrvatskoj Peter Galbrajt izjavio je za izdanje Večernjeg lista BiH kako je "Hrvatska vojnom intervencijom 1995. godine spasila Bihać od pada i spriječila novi genocid".

Galbrajt je nedavno učestvovao na Dubrovnik Forumu povodom 30. obljetnice Splitske deklaracije, a u intervju je istaknuo kako je sporazum predsjednika Franje Tuđmana i Alije Izetbegovića bio presudan za hrvatsku vojnu ofanzivu kroz Livanjsko polje, oslobađanje Bihaća i stvaranje uslova za vojnu operaciju Oluja.

Legitimna vlada

- Bez Splitskog sporazuma i Oluje ne bi bilo Dejtonskog sporazuma - poručio je Galbrajt. Splitski sporazum potpisan je 12 dana nakon genocida u Srebrenici, a u tom trenutku postojala je ozbiljna prijetnja da će Bihać biti sljedeća UN-ova zaštićena zona koja će pasti.

- Ako bi Ratko Mladić učinio u Bihaću ono što je učinio u Srebrenici, mogli smo svjedočiti masakru nad 32.000 muškaraca i dječaka - upozorio je Galbrajt.

Galbrajt je naveo da je hrvatsko djelovanje bilo zakonito i na zahtjev legitimne vlade BiH.

- Zemlja koja pomaže svom susjedu u odbrani vlastitog teritorija nije agresor - naglasio je bivši ambasador.

Na pitanje o obustavi hrvatske vojne ofanzive prema Banja Luci u oktobru 1995., Galbrajt je potvrdio da su on i Ričard Holbruk prenijeli Tuđmanu upute da zaustavi napredovanje, iako su obojica smatrali da bi zauzimanje Banje Luke moglo značiti kraj Republike Srpske i dovesti do ujedinjene, funkcionalne Bosne i Hercegovine.

Dugoročno rješenje

Komentirajući današnju strukturu BiH, Galbrajt je izjavio da Dejtonski ustav nije dugoročno rješenje, te da bi potencijalni "Dejton 2" trebao omogućiti članstvo BiH u Evropskoj uniji. Naglasio je i važnost jednakopravnosti Hrvata unutar Federacije BiH.

- Kao jedini Amerikanac koji je sudjelovao u Vašingtonskom i Dejtonskom sporazumu, mogu reći da je uvijek bila namjera tih sporazuma da Hrvati budu puni partneri u Federaciji i Bosni i Hercegovini - rekao je bivši američki ambasador.

Uputio je apel političarima da prestanu ratovati u prošlosti.