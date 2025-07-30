Srbija: Goran Marković dobio otkaz zbog podrške studentskim protestima

Ugledni i nagrađivani jugoslavenski i srbijanski reditelj, književnik i scenarist Goran Marković objavio je u srijedu da je otpušten s Akademije umjetnosti u Novom Sadu i da je to saznao iz privatne prepiske sa studentima, a mogući razlog otkazu vidi u javnoj podršci višemjesečnim studentskim protestima.

Marković je na svojoj Facebook stranici naveo kako pretpostavlja da je takva odluka donesena zbog njegove podrške studentskim protestima i izjave da neće raditi dok traje blokada fakulteta i uhićenja studenata i profesora.

On je naveo da je od studenata na doktorskom studiju Akademije umjetnosti u Novom Sadu dobio informaciju da više ne radi kao profesor na predmetu Poetika velikih redatelja, prenosi Hina.

- Da mi tu vijest nisu privatno proslijedili - ne bih ni znao da sam otpušten - naveo je Marković.

Podrška studentima

Dodao je da je ugovor o produžetku angažmana potpisao prošle jeseni, te da mu je nakon tragedije na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu i pogibije 16 ljudi rečeno da se nastava odlaže do daljeg i da od tada s njim nije kontaktirao nitko s Akademije, ali da ugovor s njim nikada nije raskinut, niti mu je isplaće novac za održanu nastavu.

- Da se razumijemo još o nečemu - kada biste me sada pozvali da produžim s nastavom - ne bih na to pristao, ni izravno, niti online, sve dok traje blokada fakulteta, dok policija uhićuje i nemilosrdno prebija studente i pobunjene građane u Novom Sadu i ostalim gradovima Srbije - poručio je Marković.

Goran Marković pripada generaciji tzv. Praške škole s redateljima Rajkom Grlićem, Lordanom Zafranovićem, Goranom Paskaljevićem i Srđanom Karanovićem.

Brojna priznjanja

Predavao je režiju na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, član je Europske akademije za filmsku umjetnost u Bruxellesu i dobitnik više od 30 jugoslavenskih, srpskih i međunarodnih filmskih i kazališnih nagrada. Među njima su dvije Zlatne arene na Pulskom festivalu za "Sabirni centar" i "Već viđeno", nagrade za najbolju režiju na Filmskom festivalu u San Sebastianu za film "Tito i ja", te Velika nagrada Amerike na Svjetskom filmskom festivalu u Montrealu za film "Kordon".

Njegov film "Turneja" dobio je priznanje kao najbolji film i za najbolji scenarij na Festivalu europskog filma u Kijevu 2009. te nagradu za najbolju režiju i nagradu filmskih kritičara FIPRESCI na Svjetskom filmskom festivalu u Montrealu.