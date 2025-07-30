Vučić o incidentima u Novom Pazaru: Uznemireni su bili i Srbi i Bošnjaci, i jedni i drugi žele mir

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je ponovo komentarisao situaciju u Novom Pazaru, gostujući u Dnevniku RTS-a.

– U Novom Pazaru 80 posto stanovništva su Bošnjaci, ostalo su Srbi pravoslavne vjere. Najvažnije je da ćemo sačuvati mir i stabilnost, i to je jednako važno i za Bošnjake i za Srbe – poručio je Vučić.

Istakao je da su zbog događaja prethodne večeri bili uznemireni i Srbi i Bošnjaci.

– I jedni i drugi žele mir, stabilnost i izbjegavanje bilo kakvih sukoba – rekao je.

Vučić se zapitao šta se konkretnim tenzijama može postići:

– Moram da priznam, osim što to nikome ne donosi ništa dobro, šta je racionalni ishod toga?

U međuvremenu, i za večeras je najavljen novi protest u Novom Pazaru, povodom hapšenja građana tokom jučerašnjih incidenata s policijom ispred Državnog univerziteta.