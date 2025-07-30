Vučić: Bošnjacima šaljem poruku bratske ljubavi, bez obzira što će svi mediji u Sarajevu da izvrnu moje riječi, jer je popularno govoriti protiv Srba

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost Dnevnika na RTS-u, gdje je poručio da Bošnjacima šalje poruku bratske ljubavi, bez obzira što će, kako kaže, svi mediji u Sarajevu da izvrnu te riječi, jer je "popularno govoriti protiv Srba".

Na samom početku, Vučić se osvrnuo na događaje i nerede u Novom Pazaru.

– U Novom Pazaru je 80 posto Bošnjaka, ostalo su Srbi pravoslavne vjere. Za ljude u Srbiji najvažnije je da ćemo sačuvati mir i stabilnost. Podjednako su bili uplašeni i Srbi i Bošnjaci. Važno je da emocije utihnu, da sjednemo i razgovaramo – rekao je Vučić. Nije bilo intervencije. Da raščistimo, da budemo fer, da ljudi u Srbiji razumiju. To je bilo privatno osiguranje, a ne znam čije je, ali nijedan zakon nije prekršilo. Riječ je o univerzitetu koji ima rektora, koji je dužan da djeluje u ime države. Bio je brlog, kao fakulteti u Beogradu, kao i SKC. U tom trenutku rektor, koji je zadužen za red i mir, u skladu sa zakonom poziva privatno osiguranje. Policija nije kročila nogom, iako ljudi miješaju autonomiju univerziteta s prostorom u kojem se izvodi nastava. Policija dolazi da zaštiti ljude koji su ostali unutra, od blokatora koji bi na protuzakonit način ponovo da zauzmu objekat.

Istakao je da policija trpi teške pritiske.

- Mnogo mi je teško palo ono što se dešavalo sinoć ispred Zvezdinog stadiona. Ne zaboravite da su nemiri u svijetu počeli kada je u Kopenhagenu spaljen Kur'an. Bošnjacima šaljem poruku bratske ljubavi. Bez obzira na to što će svi mediji u Sarajevu izvrnuti moje riječi, jer je popularno govoriti protiv Srba. Kada idem u Pazar, želim da odem u neku bošnjačku kafanu. Rekli su mi da ne mogu ni ovamo ni tamo, a kad sam pitao zašto, rekli su da se tu pjevalo Naseru Oriću. Rekao sam da me puste da razgovaram s ljudima. Začudio sam se raznim izjavama iz Pazara. Nekad su komične, a neke tragikomične. Neki kažu da ne bi bilo puteva za Novi Pazar da nisu u vlasti, a bilo bi ih, jer sam ja to želio. Nisu ovo ni 90-e ni 2000-e godine. Razmišljam o situaciji u Novom Sadu, Dinko Gruhonjić kao guru i još neki uništili su živote djeci. Bude mi žao i Mile Pajić, iako se ne slažem s njenim stavovima. Čuvaju se, a djecu guraju u krivična djela. Njihove porodice to znaju. Znate li koliko nas njihovih očeva i majki zove - pitao je.

Istakao je i da je i on kao mlad svašta najavljivao, pa se to nije desilo.

- Gotovo je s obojenom revolucijom. Obojene revolucije su one koje se sprovode mimo izbora i političke procedure, uz pomoć spolja. To je oblik državnog udara. Kod nas mora da se poštuje pravni poredak. Na pijaci možete da kupite paradajz i jaja, ali se tamo ne donosi odluka o tome kad su izbori. Ne donosi se ni na fakultetu. Zna se gdje se takva odluka donosi. Nadležna institucija će donijeti tu odluku u interesu građana. Bio sam užasnut stavovima koalicionih partnera. Razgovarat ćemo, sve ću im reći u lice. Mogu da odu ako žele - zaključio je.

U ovom intervjuu Vučić je govorio i o američkim carinama, povoljnijim kreditima za građane i brojnim drugim temama.