Vojska Srbije poslala 72. brigadu za specijalne operacije na obuku u Kinu

Vojska Srbije poslala je 72. brigadu za specijalne operacije na obuku u Kinu, a izvodila se na jednom od poligona kineske vojske u periodu od 19. do 28. jula zajedno sa specijalnim jedinicama iz te zemlje.

Pripadnici specijalnih jedinica kineske i srbijanske vojske zajedno su tokom desetodnevne obuke uvježbavali zajedničku borbu u urbanim i ruralnim sredinama uz podršku besposadnih platformi.

Kako je navedeno iz Ministarstva odbrane Srbije, težište je bilo na taktici primjene dronova u realizaciji zadataka specijalnih snaga, a aktivnosti su obuhvatile i sadržaje vatrene, taktičke i alpinističke obuke.