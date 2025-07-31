Vojska Srbije poslala 72. brigadu za specijalne operacije na obuku u Kinu

31.7.2025

Vojska Srbije poslala je 72. brigadu za specijalne operacije na obuku u Kinu, a izvodila se na jednom od poligona kineske vojske u periodu od 19. do 28. jula zajedno sa specijalnim jedinicama iz te zemlje.

Pripadnici specijalnih jedinica kineske i srbijanske vojske zajedno su tokom desetodnevne obuke uvježbavali zajedničku borbu u urbanim i ruralnim sredinama uz podršku besposadnih platformi.

Kako je navedeno iz Ministarstva odbrane Srbije, težište je bilo na taktici primjene dronova u realizaciji zadataka specijalnih snaga, a aktivnosti su obuhvatile i sadržaje vatrene, taktičke i alpinističke obuke.

Obuka je izvedena pod nazivom "Čuvar mira 2025", a bila pripadnici specijalnih snaga Vojske Srbije imali su priliku upotrijebiti opremu i tehnologiju koju koristi kineska vojska.

Ovo je prva zajednička obuka dviju vojski pri čemu se radi o zajedničkom programu bilateralne vojne saradnje koja predviđa brojne aktivnosti o kojima zvaničnici dviju država nisu dali detaljnije informacije.

