Poruka mame poginule djevojčice slomit će vam srce: "Nemaš pojma koliko sam bijesna, slomljena, ne mogu disati"

Biškupečkom kod Varaždina poginulo je jednogodišnje dijete i 30-godišnji muškarac u prometnoj nesreći koja se jučer oko 16 sati i 30 minuta dogodila na državnoj cesti D3. Policija je danas objavila detalje nesreće.

Užasna nesreća

"Muškarac starosti 30 godina upravljao je ličnim vozilom, krećući se iz smjera Varaždin Brega prema Novom Marofu. U jednom je trenutku vozilom skrenuo ulijevo te je prednjim lijevim dijelom svog vozila udario u prednji lijevi dio kamiona kojim je iz suprotnog smjera upravljao 51-godišnji državljanin Slovenije.

Od siline udara, lično je vozilo odbačeno s kolnika te je udarilo u zaštitnu metalnu ogradu. Skup teretnih vozila također je, uslijed zanošenja, sletio s kolnika, najprije udesno, gdje je udario u zaštitnu ogradu, a potom i ulijevo, u cestovni jarak.

Vozač osobnog vozila i jednogodišnje dijete, koje se nalazilo u istom vozilu, nažalost su preminuli na mjestu događaja. Smrt je na mjestu prometne nesreće konstatirao mrtvozornik", opisala je policija.

Potresna objava majke

Sinoć se na Facebooku oglasila i majka djevojčice.

"Još ne vjerujem. Još čekam da mi netko kaže da je ovo najgora šala na svijetu. Prije par sati si mi poslao snimku naše curice kako skače po trampolinu, sretna, živa, moja. Vozio si mi ju k meni. Na putu ste oboje poginuli.

Nemaš pojma koliko sam bijesna. Slomljena. Ne mogu disati.

Moja beba. Njezin tata. Nestali ste u sekundi.

Jedino me tješi misao da ona nije stigla osjetiti zlobu i mržnju ovoga svijeta. Bila je okružena ljubavlju. I otišla je kao anđeo", napisala je.