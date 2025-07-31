Hrvatska demonstrirala vojnu snagu: Održana parada u čast "Oluje"

Događaj je započeo u 17 sati zapovijedi predsjednika Hrvatske i vrhovnog zapovjednika Zorana Milanovića, koji je simbolično označio početak svečanosti. Centralna manifestacija predstavljala je vojni, sigurnosni i civilni prikaz kapaciteta Republike Hrvatske, uz prisustvo brojnih postroja i mehanizacije, uključujući borbena vozila, tenkove, artiljeriju i avione.

U Zagrebu je večeras održan svečani vojni mimohod povodom obilježavanja 30. godišnjice operacije „Oluja“, koja je 1995. godine imala ključnu ulogu u sukobima na prostoru Hrvatske. Mimohod je organiziran u Ulici grada Vukovara, na dionici dugoj 2,4 kilometra, a prisustvovalo mu je više od 4.500 učesnika, uključujući pripadnike vojske, policije, vatrogasnih jedinica, civilne zaštite i stranih oružanih snaga.

Poseban akcenat stavljen je na prikaz modernizirane opreme Hrvatske vojske, kao i na ulogu savezničkih zemalja. U mimohodu su učestvovali i vojnici iz zemalja NATO-a, uključujući Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju, Poljsku i druge. Njihovo prisustvo tumačeno je kao znak međunarodne saradnje i podrške.

Završni trenutak mimohoda obilježen je preletom francuskog borbenog aviona Rafale, dok su dodatni prikazi uključivali mornaričke snage, helikoptere i specijalne jedinice. Govor je održao i penzionisani general Ante Gotovina, koji je naglasio važnost pripremljenosti uz poruke mira.

Operacija „Oluja“ izvedena je od 4. do 7. augusta 1995. godine, a rezultirala je povratkom teritorija koje su do tada bile pod kontrolom pobunjenih Srba. Tokom operacije oslobođeno je više od 10.000 kvadratnih kilometara. Prema procjenama, više od 150.000 Srba napustilo je to područje. Kasniji sudski procesi pred Haškim tribunalom završeni su oslobađajućim presudama za najviše hrvatske vojne zapovjednike.