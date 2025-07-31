Pogledajte koliko se Ivo Sanader promijenio za 15 godina

Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader, koji izdržava višegodišnju zatvorsku kaznu, pušten je na uslovnu slobodu nakon odluke Županijskog suda u Sisku. Ova odluka donesena je u godini kada je Sanader napunio 72 godine, a on je i ranije viđan izvan zatvora jer je koristio zakonom dopuštene pogodnosti.

Sanader je bio osuđen na ukupno 18 godina zatvora zbog više slučajeva korupcije. Dobio je sedam godina za izvlačenje novca iz javnih firmi i njegovo preusmjeravanje u nelegalne fondove HDZ-a. Zbog primanja 17,5 miliona kuna mita od Stjepana Fiolića u zamjenu za prodaju zgrade Ministarstvu dobio je još šest godina. Još šest godina zatvora dosuđeno mu je za mito od deset miliona eura koje je primio prilikom prepuštanja upravljačkih prava u kompaniji INA mađarskoj MOL grupi.

Pad Sanadera započeo je 1. jula 2009. kada je iznenada najavio povlačenje iz politike, podnijevši ostavke na funkcije premijera i predsjednika HDZ-a. Premijersku poziciju tada je prepustio Jadranki Kosor.

U decembru 2010. godine Sanadera je policija uhapsila u Austriji, dok je pokušavao napustiti zemlju. U austrijskom pritvoru proveo je sedam mjeseci, a u julu 2011. izručen je Hrvatskoj i pritvoren u Remetincu, nakon čega su protiv njega pokrenuti brojni sudski postupci.