Sanader danas ipak ne izlazi zatvora: Sud objasnio proceduru puštanja

Bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu odobreno je puštanje na uvjetnu slobodu iz kaznionice u Lipovici. Iako se nagađalo da bi na slobodu mogao već u petak, RTL Danas doznaje da to ipak neće biti slučaj.

Zamjenica glasnogovornika Županijskog suda u Sisku Božena Perić na upit RTL-a Danas kazala je da Sanader u petak još neće izaći na slobodu. "Rješenje kojim je zatvoreniku Ivi Sanaderu odobren uvjetni otpust je u izradi i još nije otpremljeno strankama, slijedom čega isti danas ne može izaći s izdržavanja kazne zatvora", ističe se u odgovoru.

Sa Suda su pojasnili i kako točno izgleda procedura puštanja. "Kada rješenje bude napisano i stranke ga prime, počinju teći rokovi za žalbu od tri dana, s tim da se stranke mogu i odreći prava na žalbu. Kada rješenje postane pravomoćno, dostavlja se s nalogom u Kaznionicu i tada se zatvorenik pušta na uvjetni otpust", stoji u odgovoru Županijskog suda.

Pravomoćno osuđen u tri slučaja

Podsjetimo, Ivo Sanader osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od 18 godina, a pravomoćno je osuđen u tri slučaja: zbog izvlačenja novca iz javnih poduzeća u slučaju Fimi Media, za traženje i primanje mita u slučaju Planinska te za prepuštanje upravljačkih prava nad Inom mađarskom MOL-u u zamjenu za mito.

Bivši premijer do sada je iza rešetaka, u pritvoru ili po presudama, proveo gotovo devet i pol godina. Prijevremeni otpust u hrvatskom zatvorskom sustavu može se tražiti već nakon polovine izdržane kazne, a najčešće se odobrava nakon dvije trećine kazne. Sanader je, nakon nekoliko pritvaranja i puštanja na slobodu, u zatvoru neprestano od travnja 2019., kada mu je Vrhovni sud povisio kaznu za korupciju u slučaju Planinska na šest godina zatvora. U tom slučaju nekadašnji vlasnik mesne industrije i HDZ-ov zastupnik Stjepan Fiolić priznao je da je bivšem premijeru donio deset milijuna kuna i milijun eura provizije.

Niz postupaka

Sredinom oktobra 2021. najviši sud je djelomično potvrdio i presudu iz ponovljenog postupka u slučaju Fimi media, po kojoj HDZ zbog izvlačenja novca iz državnih institucija i tvrtki morati platiti 3,5 miliona kuna kazne, dok je Sanaderu, uz povrat nezakonite koristi, kazna s osam smanjena na sedam godina zatvora. Vrhovni sud je krajem oktobra 2021. potvrdio prvostupanjsku presudu kojom je Sanader zbog primanja mita od šefa mađarskog MOL-a Zsolta Hernádija osuđen na šest godina, dok je nedostupni Hernádi kažnjen s dvije godine zatvora.

U nizu dugogodišnjih postupaka Sanader je u listopadu prošle godine u ponovljenom suđenju nepravomoćno oslobođen optužbi za ratno profiterstvo u aferi Hypo, za što je u ranijim postupcima dva puta bio osuđen. Još jednu oslobađajuću presudu Sanaderu, kojom je s poduzetnikom Robertom Ježićem oslobođen za prodaju jeftine struje Ježićevom Diokiju na štetu HEP-a, najviši sud potvrdio je sredinom studenoga 2021.