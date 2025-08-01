Matično društvo bošnjačkih vijeća: Osuđujemo pokušaje izazivanja destabilizacije u Novom Pazaru

Matično društvo bošnjačkih vijeća najoštrije osuđuje primjenu sile nad studentima i hapšenja slobodnih građana u Novom Pazaru, ugrožavanje slobode Univerziteta, kao i očiglednu kampanju dijela beogradskih medija bliskih vlastima, kojima se pokušavaju izazvati nestabilnosti.

Navodi se ovo u saopćenju regionalne asocijacije bošnjačkih vijeća, uz ocjenu da su izjave pojedinih državnih dužnosnika, institucionalnih i političkih predstavnika, neprimjerene.

- Skandalozna i uvredljiva izjava predsjednice Skupštine Srbije odjeknula je u regionu kao primjer islamofobije i mržnje prema temeljnim vrijednostima monoteizma u kojem je Bog Jedini i Uzvišeni. Sramotno je da osoba koja pokazuje takve isključivosti i civlizacijske svjetonazore, može obnašati odgovornu poziciju u bilo kom demokratskom društvu. Tražimo da se prestane s orkestriranom institucionalnom i medijskom kampanjom u kojoj se Novi Pazar i njegova studentska populacija, kao i bošnjački narod, pokušavaju prikazati izvorom potencijalnih nestabilnosti, što podsjeća na neke scenarije iz 90-ih godina, kojih se nerado, ali veoma dobro prisjećamo. Bošnjački narod je uvijek bio nosilac demokratskih vrijednosti, mira i povezivanja, te je i danas kohezioni faktor koji povezuje države u kojima živi, čvrsto opredjeljen za mir, saradnju i evropsku perspektivu čitavog regiona – stoji u reakciji koju potpisuje predsjednik ureda Suljo Mustafić.