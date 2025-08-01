Podignuta optužnica protiv dvojice policajaca zbog nesavjesnog rada u slučaju Balijagić

Dvojica policajaca iz Bijelog Polja optuženi su zbog sumnje da su nesavjesno postupali tokom potrage za Alijom Balijagićem, koji je kasnije priznao dvostruko ubistvo brata i sestre Madžgalj.

Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju saopštilo je da su optužni prijedlozi podneseni protiv ukupno šest policajaca po prijavi Velibora Madžgalja, ali su u četiri slučaja prijave odbačene, dok su protiv dvojice zadržane zbog nesavjesnog rada u službi.

Balijagić, koji je od ranije poznat policiji zbog teških krivičnih djela, tereti se da je ubio Jovana i Milenku Madžgalj. Prije zločina, mještani su obavijestili policiju da se on, naoružan, kreće bjelopoljskim selima. Međutim, nije bio lociran niti uhapšen na vrijeme, a potom je, prema optužnici koju je tužilaštvo podiglo, izvršio dvostruko ubistvo – što je i priznao na sudu.

Velibor Madžgalj, brat i sestra ubijenih, više puta je javno optužio pripadnike policije da su i prije i poslije zločina djelovali neprofesionalno i neadekvatno.