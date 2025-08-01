Vučić: Dok dišem neću dozvoliti da iz mojih usta izađe pohvalna riječ o presudi predsjedniku RS

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posjete opštini Žitorađa komentarisao je pravosnažnu presudu predsjedniku RS Miloradu Dodiku, kojom je osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja.

- Presuda protiv Dodika je nešto o čemu će Savjet za nacionalnu bezbjednost donijeti zaključke. Srbija se od 2008. godine suočava sa mnogim krizama. Nakon potvrđujuće presude za predsjednika RS, nismo se nalazili u tako teškoj situaciji kao sada. Danas je cijela naša zemlja i državno rukovodstvo pod velikim pritiskom stranaca koji žele nametnuti reakciju Republici Srbiji, ali to će biti odluka kolektivnog tijela - rekao je Vučić.

- Dok dišem i dok kap krvi teče mojim venama, neću dozvoliti da iz mojih usta izađe pohvalna riječ o presudi. Bolje je da ne živim nego da na takav način sva svoja uvjerenja izdam - naveo je Vučić.