Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREDSJEDNIK SRBIJE

Vučić: Dok dišem neću dozvoliti da iz mojih usta izađe pohvalna riječ o presudi predsjedniku RS

Bolje je da ne živim nego da na takav način sva svoja uvjerenja izdam, izjavio je Vučić

Vučić i Dodik. Predsjedništvo Srbije

M. Až.

1.8.2025

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posjete opštini Žitorađa komentarisao je pravosnažnu presudu predsjedniku RS Miloradu Dodiku, kojom je osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja.

- Presuda protiv Dodika je nešto o čemu će Savjet za nacionalnu bezbjednost donijeti zaključke. Srbija se od 2008. godine suočava sa mnogim krizama. Nakon potvrđujuće presude za predsjednika RS, nismo se nalazili u tako teškoj situaciji kao sada. Danas je cijela naša zemlja i državno rukovodstvo pod velikim pritiskom stranaca koji žele nametnuti reakciju Republici Srbiji, ali to će biti odluka kolektivnog tijela - rekao je Vučić.

- Dok dišem i dok kap krvi teče mojim venama, neću dozvoliti da iz mojih usta izađe pohvalna riječ o presudi. Bolje je da ne živim nego da na takav način sva svoja uvjerenja izdam - naveo je Vučić.

# MILORAD DODIK
# ALEKSANDAR VUČIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (40)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.