Devet mjeseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu: Građani ponovo na ulicama u znak sjećanja

U Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu danas je obilježeno devet mjeseci od pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, prilikom čega je stradalo 16 osoba.
Građani Beograda okupili su se ispred stare željezničke stanice i krenuli u šetnju prema stanici Prokop.
Ispred zgrade Željezničke stanice Beograd Centar, poznatije kao Prokop, tokom 16 minuta tišine razvijeno je 16 crnih zastava u znak sjećanja na 16 žrtava pada nadstrešnice. Nakon toga, građani su ispred stanice ostavili crne tkanine kao podsjetnik na nastradale.
U Univerzitetskom kampusu u Novom Sadu program je započeo u 20 sati. U 20:15 uslijedili su studentski govori, a zatim muzički performans i dramski komad.
U 22:30 je organizovana komemorativna šetnja koja se kretala glavnim Bulevarom oslobođenja u Novom Sadu.
U Nišu je večeras održana tiha šetnja u znak sjećanja na sve žrtve s željezničke stanice u Novom Sadu. Šetnja je krenula od zgrade suda, a kolonu predvode studenti koji nose veliki transparent s natpisom: "9 meseci, nula odgovornih".
Studenti su nosili papire na kojima su ispisana imena i godine rođenja svih nastradalih u Novom Sadu. Ispred kolone su bili ratni veterani, a ispred njih policijski automobili koji su osiguravali sigurnost građana i studenata.