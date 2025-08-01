Devet mjeseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu: Građani ponovo na ulicama u znak sjećanja

U Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu danas je obilježeno devet mjeseci od pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, prilikom čega je stradalo 16 osoba.

Građani Beograda okupili su se ispred stare željezničke stanice i krenuli u šetnju prema stanici Prokop.

Ispred zgrade Željezničke stanice Beograd Centar, poznatije kao Prokop, tokom 16 minuta tišine razvijeno je 16 crnih zastava u znak sjećanja na 16 žrtava pada nadstrešnice. Nakon toga, građani su ispred stanice ostavili crne tkanine kao podsjetnik na nastradale.