Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SRBIJA

Devet mjeseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu: Građani ponovo na ulicama u znak sjećanja

Ispred zgrade Željezničke stanice Beograd Centar, poznatije kao Prokop, tokom 16 minuta tišine razvijeno je 16 crnih zastava

Skup u Beogradu. Nova.rs

M. Až.

1.8.2025

U Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu danas je obilježeno devet mjeseci od pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, prilikom čega je stradalo 16 osoba.

Građani Beograda okupili su se ispred stare željezničke stanice i krenuli u šetnju prema stanici Prokop.

Ispred zgrade Željezničke stanice Beograd Centar, poznatije kao Prokop, tokom 16 minuta tišine razvijeno je 16 crnih zastava u znak sjećanja na 16 žrtava pada nadstrešnice. Nakon toga, građani su ispred stanice ostavili crne tkanine kao podsjetnik na nastradale.

U Univerzitetskom kampusu u Novom Sadu program je započeo u 20 sati. U 20:15 uslijedili su studentski govori, a zatim muzički performans i dramski komad.

U 22:30 je organizovana komemorativna šetnja koja se kretala glavnim Bulevarom oslobođenja u Novom Sadu.

U Nišu je večeras održana tiha šetnja u znak sjećanja na sve žrtve s željezničke stanice u Novom Sadu. Šetnja je krenula od zgrade suda, a kolonu predvode studenti koji nose veliki transparent s natpisom: "9 meseci, nula odgovornih".

Studenti su nosili papire na kojima su ispisana imena i godine rođenja svih nastradalih u Novom Sadu. Ispred kolone su bili ratni veterani, a ispred njih policijski automobili koji su osiguravali sigurnost građana i studenata.

# SRBIJA
# NOVI SAD
# BEOGRAD
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.