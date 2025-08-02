Vučić zbog presude Dodiku sazvao sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zakazao je hitnu sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, najavljujući donošenje konkretnih zaključaka povodom potvrđene presude Miloradu Dodiku.
Sjednica se održava danas u 12 sati u Generalnom sekretarijatu predsjednika Srbije.
- Presuda protiv Milorada Dodika, predsjednika RS, je nešto o čemu će i Vijeće za nacionalnu sigurnost donijeti svoje zaključke. Prošli smo kroz brojne krize, ali Srbija od 2008. nije bila, poslije potvrđene presude predsjedniku RS-a, u tako teškoj situaciji - rekao je Vučić u petak.