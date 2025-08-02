Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TENZIJE U BEOGRADU

Vučić zbog presude Dodiku sazvao sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost

Predsjednik Srbije sazvao hitnu sjednicu najavljujući ozbiljne političke zaključke

Vučić sazvao hitnu sjednicu. platforma X

A. H. K.

2.8.2025

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zakazao je hitnu sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, najavljujući donošenje konkretnih zaključaka povodom potvrđene presude Miloradu Dodiku. 

Sjednica se održava danas u 12 sati u Generalnom sekretarijatu predsjednika Srbije. 

- Presuda protiv Milorada Dodika, predsjednika RS, je nešto o čemu će i Vijeće za nacionalnu sigurnost donijeti svoje zaključke. Prošli smo kroz brojne krize, ali Srbija od 2008. nije bila, poslije potvrđene presude predsjedniku RS-a, u tako teškoj situaciji - rekao je Vučić u petak.

Kako je istakao, nikada neće izreći nijednu pohvalnu riječ o toj presudi, naglašavajući da je Srbija pod velikim pritiskom.

- Zamislite da smo osudili samo nekog političkog čelnika za verbalni delikt. Ne za kriminal, nego za verbalni delikt. Možete li da zamislite kakva bi reakcija bila Evropske unije? Ovako, sve što za njihovu reakciju mogu da kažem, to je da je sramotna - pojasnio je Vučić.

# SRBIJA
# ALEKSANDAR VUČIĆ
# BEOGRAD
PRIKAŽI KOMENTARE (18)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.