Vučić zbog presude Dodiku sazvao sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost

- Presuda protiv Milorada Dodika, predsjednika RS, je nešto o čemu će i Vijeće za nacionalnu sigurnost donijeti svoje zaključke. Prošli smo kroz brojne krize, ali Srbija od 2008. nije bila, poslije potvrđene presude predsjedniku RS-a, u tako teškoj situaciji - rekao je Vučić u petak.

Kako je istakao, nikada neće izreći nijednu pohvalnu riječ o toj presudi, naglašavajući da je Srbija pod velikim pritiskom.

- Zamislite da smo osudili samo nekog političkog čelnika za verbalni delikt. Ne za kriminal, nego za verbalni delikt. Možete li da zamislite kakva bi reakcija bila Evropske unije? Ovako, sve što za njihovu reakciju mogu da kažem, to je da je sramotna - pojasnio je Vučić.