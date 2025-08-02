Vučić: Srbija ne prihvata odluku Suda BiH o presudi Dodiku

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić obratio se javnosti nakon sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost, koja je održana danas u zgradi Predsjedništva Srbije.

Kako je izjavio srbijanski predsjednik, na sjednici su bile dvije tačke dnevnog reda - situacija u bh. entitetu RS i progon i maltretiranje Srba na Kosovu.

- Veoma pažljivo smo radili na zaključku poslije izricanja presude Miloradu Dodiku i mogli ste da primijetite kako se politički pripremala ta presuda, uz vršenje strašnog pritiska raznih činilaca, do toga da su stranke u Sarajevu prijetile da će izaći na demonstracije ako ne osude Dodika - rekao je Vučić.

Kazna zatvora i zabrana političkog djelovanja

U obraćanju je pročitao jedan od ključnih zaključaka sa sjednice, u kojem se jasno navodi da Srbija ne prihvata presudu Suda BiH kojom je predsjedniku entiteta RS, Miloradu Dodiku, izrečena kazna zatvora i zabrana političkog djelovanja.

Kako je izjavio Vučić tokom današnjeg obraćanja javnosti, oštro se osuđuje presuda Dodiku, kojom mu je izrečena jednogodišnja kazna zatvora i zabrana bavljenja politikom, a zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita (Christiana Schmidta).

Ugrožavanje stabilnosti

- Ove odluke su duboko nemoralne i krše osnovna načela, od prava na slobodu izražavanja do prava na suverenitet i integritet, i krše Ustav BiH i Dejtonski sporazum. Stoga Srbija ne prihvata presude suda BiH. Situacija u regionu je veoma narušena i Srbi su posebno ugroženi – navodi Vučić.

Vučić dodaje da akti koji su doneseni ugrožavaju stabilnost u BiH, kao i demokratski karakter unutrašnjih odnosa.

Poštovanje Dejtona

- Srbija kao potpisnik i garant Dejtona nastavit će da insistira ne njegovom punom poštovanju. Srbija će u skladu sa Ustavom i Dejtonom iskoristiti sva diplomatska i pravna sredstava da podrži RS i njene legitimne predstavnike. Srbija će se protiviti unitarizaciji BiH, zalagat će se za poštovanje integriteta BiH, uz puno poštovanje RS. Protivit će se ugrožavanju RS. Zalagat ćemo se za stabilnost, to je vitalni nacionalni interes Srbije - rekao je Vučić.

Incident u Potočarima

Vučić je izjavio i to da je prošlo više od 10 godina od incidenta u Potočarima.

- Zamalo sam ubijen u Potočarima, i dalje nema presude nijednog suda. Ali zato zbog izgovorene riječi predsjednik RS mora da ide u zatvor. Niti je koga tukao, niti je koga linčovao. Samo je govorio ono što misli, sa pravom! Zamislite političke perverzije, šest godina ne smije da se bavi politikom na bilo koji način. Oni dakle kažu da srpski narod nije nosilac narodnog suvereniteta, i da njihov izbor ne vrijedi ništa - naglasio je on.

Vučić je rekao da će dati sve od sebe da se mir i stabilnost sačuvaju, ali da su "ovome doprinjele odluke zapadnih zemalja".

- Oni su ovo podržali i izveli. Sada razumijem zašto su odbijali moje ponude za kompromisom. I kada sam se viđao sa Ruteom (Rutte), i kada sam išao u Brisel. I sada mi se odvija sve u glavi kako i šta su govorili. I razumijem zašto su namještali Dodika koji im je greškom povjerovao, pa otišao u Sarajevo za ukidanje pritvora. Ali, iako sam po godinama nešto mlađi, naučen sam da im ne vjerujem ništa, i da im nikada ne treba vjerovati, odakle god da dolaze. I odlično sam naučen. Zapamtio sam Briselski sporazum, traktat bih mogao da napišem o svim prevarama kojima smo bili izloženi. I magarac nauči, tako sam i ja naučio - dodao je on.