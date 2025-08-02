POLITIČKI OBRAČUN

Milatović prijavio potpredsjednika Vlade: Prijetio mi je porukama, tražim smjenu!

Policija čeka odluku tužilaštva, a predsjednik Crne Gore traži da ga premijer odmah smijeni

A. H. K.

2.8.2025

Politička scena Crne Gore uzdrmana je ozbiljnim sukobom između predsjednika države Jakova Milatovića i potpredsjednika Vlade i ministra ekonomskog razvoja Nika Đeljošaja (Nika Gjeloshaja), koji je, prema tvrdnjama Milatovića uputio niz prijetećih i uvredljivih poruka nakon sporne odluke o vraćanju Zakona o porezu na nepokretnosti Skupštini.

Milatović je reagovao oštro, podnio je prijavu, obavijestio direktora Uprave policije i pozvao premijera Spajića da smijeni Đeljošaja.

Službenici podgoričke policije obavijestili su dežurnog osnovnog tužioca i Više državno tužilaštvo o detaljima prijave predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, koji je naveo da mu je u petak porukama prijetio potpredsjednik Vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Deljošaj.

Policija čeka odluku tužioca koji treba utvrditi da li po pitanju Đeljošaja ima elemenata za pokretanje kaznenog ili prekršajnog postupka, pišu Vijesti.

Milatovićev ured pozivao je sinoć premijera Milojka Spajića da odmah smijeni Đeljošaja, a sve je, kako je saopćeno, prijavljeno i direktoru Uprave policije

Đeljošaj je u svom priopćenju naveo da Milatović optužbama pokušava da skrene temu s onoga što je imao namjeru da objavi, a to je da je Milatović odbio da potpiše Zakon o porezu na nepokretnosti, kako je napisao, "zbog kumskih veza s Nebojšom Vuksanovićem", bivšim predsjednikom Odbora direktora kompanije "13. jul - Plantaže", "kako bi za sebe i njega pribavio osobnu korist".

Nakon tvrdnji Đeljošaja, predsjednik Crne Gore objavio je na X-u prepisku s potpredsjednikom Vlade.

U porukama je, između ostalog, Gjeloshaj napisao: "Nisi trebao da uđeš u ovo, a očekuj reakciju Albanaca sa svih razina i gdje god imamo utjecaj", a potom nastavio: "Ali ćeš dobiti odgovor taman kakav zaslužuješ"

# CRNA GORA
# JAKOV MILATOVIĆ
