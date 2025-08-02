Milatović prijavio potpredsjednika Vlade: Prijetio mi je porukama, tražim smjenu!

Politička scena Crne Gore uzdrmana je ozbiljnim sukobom između predsjednika države Jakova Milatovića i potpredsjednika Vlade i ministra ekonomskog razvoja Nika Đeljošaja (Nika Gjeloshaja), koji je, prema tvrdnjama Milatovića uputio niz prijetećih i uvredljivih poruka nakon sporne odluke o vraćanju Zakona o porezu na nepokretnosti Skupštini.

Milatović je reagovao oštro, podnio je prijavu, obavijestio direktora Uprave policije i pozvao premijera Spajića da smijeni Đeljošaja.

Službenici podgoričke policije obavijestili su dežurnog osnovnog tužioca i Više državno tužilaštvo o detaljima prijave predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, koji je naveo da mu je u petak porukama prijetio potpredsjednik Vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Deljošaj.

Policija čeka odluku tužioca koji treba utvrditi da li po pitanju Đeljošaja ima elemenata za pokretanje kaznenog ili prekršajnog postupka, pišu Vijesti.

Milatovićev ured pozivao je sinoć premijera Milojka Spajića da odmah smijeni Đeljošaja, a sve je, kako je saopćeno, prijavljeno i direktoru Uprave policije