Vučić: Dodik je pogriješio kada je s Džuvom otišao u Sud BiH, namještali su ga

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost Srbije rekao je da ne prihvata pravosnažnu presudu Suda BiH protiv Milorada Dodika.

Kazao je da i kada je pokušao napraviti kompromis, okretali su glavu na drugu stranu.

- Kada sam se sastajao s Ruteom, kada sam išao u Brisel, oni su tada presudu već donijeli. I sada mi se sve odvija u glavi kako su mi govorili zašto je važno da se poštuje presuda. Sada razumijem zašto su namještali Milorada Dodika, koji im je greškom povjerovao, pa je otišao u Sarajevo s Džuvom za ukidanje pritvora, misleći da su promijenili svoj odnos, što je ljudski, ne mogu da ga osuđujem zbog svega toga. Iako sam po godinama nešto mlađi, naučen sam da im ne vjerujem ništa - rekao je Vučić.