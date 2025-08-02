Tužilaštvo formiralo predmet po prijavi Milatovića da mu je prijetio ministar Đeljošaj

Kako je potvrđeno iz ODT-a, rukovodilac Duško Milanović izjavio je da će u narednim danima biti uzete izjave od obojice aktera, nakon čega će tužilaštvo odlučiti o daljim koracima.

Crna Gora se suočava s novim političkim potresom. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv potpredsjednika Vlade i ministra ekonomskog razvoja Nika Đeljošaja, nakon prijave predsjednika države Jakova Milatovića koji tvrdi da je bio meta prijetnji putem poruka.

Prijetnje su, prema navodima iz Kabineta predsjednika, uslijedile nakon što je Milatović odbio da potpiše Zakon o porezu na nepokretnosti, te ga vratio Skupštini na ponovno odlučivanje. Prema tvrdnjama iz kabineta, Gjeloshaj je putem poruka uputio "niz prijetnji i neprimjerenih komentara".

Situacija se dodatno zakuhala kada je Milatović na društvenoj mreži X objavio prepisku u kojoj Đeljošaj, između ostalog, poručuje:

- Nisi trebao da uđeš u ovo, a očekuj reakciju Albanaca sa svih nivoa i gdje god imamo uticaj. Ali ćeš dobiti odgovor taman kakav zaslužuješ.

S druge strane, Đeljošaj tvrdi da je cijeli slučaj pokušaj predsjednika da skrene pažnju s, kako kaže, stvarnih razloga zbog kojih zakon nije potpisan.

Optužio je Milatovića za potencijalni sukob interesa i “kumsku vezu” s bivšim predsjednikom Odbora direktora Plantaža, Nebojšom Vuksanovićem.

Slučaj je izazvao ozbiljnu političku tenziju u vrhu vlasti Crne Gore.