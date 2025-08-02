POLITIČKE TENZIJE

Tužilaštvo formiralo predmet po prijavi Milatovića da mu je prijetio ministar Đeljošaj

Objavljene i poruke

Jakov Milatović. Služba za informisanje Predsjednika Crne Gore

I. H.

2.8.2025

Crna Gora se suočava s novim političkim potresom. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv potpredsjednika Vlade i ministra ekonomskog razvoja Nika Đeljošaja, nakon prijave predsjednika države Jakova Milatovića koji tvrdi da je bio meta prijetnji putem poruka.

Kako je potvrđeno iz ODT-a, rukovodilac Duško Milanović izjavio je da će u narednim danima biti uzete izjave od obojice aktera, nakon čega će tužilaštvo odlučiti o daljim koracima.

Prijetnje su, prema navodima iz Kabineta predsjednika, uslijedile nakon što je Milatović odbio da potpiše Zakon o porezu na nepokretnosti, te ga vratio Skupštini na ponovno odlučivanje. Prema tvrdnjama iz kabineta, Gjeloshaj je putem poruka uputio "niz prijetnji i neprimjerenih komentara".

Situacija se dodatno zakuhala kada je Milatović na društvenoj mreži X objavio prepisku u kojoj Đeljošaj, između ostalog, poručuje:

- Nisi trebao da uđeš u ovo, a očekuj reakciju Albanaca sa svih nivoa i gdje god imamo uticaj. Ali ćeš dobiti odgovor taman kakav zaslužuješ.

S druge strane, Đeljošaj tvrdi da je cijeli slučaj pokušaj predsjednika da skrene pažnju s, kako kaže, stvarnih razloga zbog kojih zakon nije potpisan.

Optužio je Milatovića za potencijalni sukob interesa i “kumsku vezu” s bivšim predsjednikom Odbora direktora Plantaža, Nebojšom Vuksanovićem.

Slučaj je izazvao ozbiljnu političku tenziju u vrhu vlasti Crne Gore.

# CRNA GORA
# PRIJETNJA
# NIK ĐELJOŠAJ
# JAKOV MILATOVIĆ
